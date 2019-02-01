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專訪／彭于晏其實是童星！男神曝光「小學二年級肉臉照」

記者林映妤／專訪

36歲男神彭于晏以偶像劇《愛情白皮書》出道，許多人以為這是他首次出現在螢光幕前的作品，但其實彭于晏是童星出身，還拍過不少廣告，而這些廣告以及後來的出道作《愛情白皮書》皆出自導演楊佈新手中，楊可說是挖掘男神的重要推手！

楊佈新去年宣傳紀錄片《疾風魅影-黑貓中隊》時接受《ETtoday》專訪，意外聊到了以偶像劇起家。除了《愛情白皮書》，他執導的《戀香》、《純白色的泥巴》都有彭于晏身影，楊佈新坦言，「他的質非常好，只是一開始還沒有演戲經驗。」

▲▼彭于晏小二照片曝光。（圖／Berluti提供／楊佈新提供）

▲亞洲男神彭于晏當過廣告童星，楊佈新手邊只剩一張對方小學二年級照片。（圖／Berluti提供／楊佈新提供）

拍過許多廣告、MV，楊佈新當初為何找上彭于晏？「我和他有緣啦！那時候我是廣告公司製片，導演特別愛指名某位化妝師，透過化妝師認識了彭于晏的媽媽，她們都是澎湖人，容易親近。彭于晏那時候才小學二年級，是個小胖男孩，我們老闆那時拍很多廣告，像美強生啊，食品之類的，需要那種笑得很開心的胖胖的男孩。」

回憶起當年騎著摩托車去民生社區載彭于晏，楊佈新笑說：「不知道為什麼他媽媽就很放心交給我，讓我去接他。我騎摩托車把他放在油箱上，那年代也沒戴安全帽，就帶他去，又帶他回來。」

▲《疾風魅影-黑貓中隊》導演楊佈新專訪▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲楊佈新是挖掘彭于晏出道的關鍵人物。（圖／記者屠惠剛攝）

陸陸續續拍過不少廣告，彭于晏也不算正式出道，「他初中時全家移民加拿大，出國前還有吃過一頓飯，那時心想，哇～小胖孩變成小帥哥了！」中間雙方斷了聯繫，是彭于晏大二暑假回台奔喪時，才又連上線，「那時我要拍《愛情白皮書》，劉瑋慈（彭于晏前經紀人）就說好啊試試看。」

其實彭媽媽也都抱著鼓勵性質，總對兒子說：「沒關係就去試試看，不好就回去念書。」但楊佈新反而耳提面命：「我就跟他說，你不可以這樣想，你要想的是你沒有退路。」結果一部戲讓彭于晏決定休學進入演藝圈，從此發光發熱。

余文樂選擇台北設點因為《愛情白皮書》。（圖／翻攝自網路）

▲▼《愛情白皮書》彭于晏模樣青澀。（圖／翻攝自網路）

余文樂選擇台北設點因為《愛情白皮書》。（圖／翻攝自網路）

楊佈新非常謙虛：「最後《愛情白皮書》也沒讓他大紅呀，反而是《翻滾吧！男孩》…」但眼看對方在華人娛樂圈穩坐地位，楊佈新仍為他感到開心，「前年去北京工作我們還有見過面，後來有朋友向我要他的簽名照，我還微信他說『不好意思，可不可以給我一張簽名照』，他也傳了『電子檔』給我，十分有心。」

▲彭于晏健身（圖／翻攝自yuyanpeng IG）

▲彭于晏有外表有實力，在華人娛樂圈站穩地位。（圖／翻攝自yuyanpeng IG）

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