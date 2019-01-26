吳青峰首曝《歌手》主持內幕「抖到看不清手卡」　翻唱網路神曲網跪了！

記者陳芊秀／綜合報導

歌手吳青峰參戰《歌手2019》，最新一集中翻唱網路神曲《起風了》，在現場觀眾面前大飆高音。他在節目中還有另一個身分「串講人」，也就是主持人般的存在，25日深夜發表長文，分享自己接下串講工作的心路歷程，「其實一開始我是拒絕的……。」

▲吳青峰曝主持《歌手2019》內幕。（圖／翻攝自微博／）

其實吳青峰一開始拒絕擔任串講人，但是也沒有其他人願意，更被張韶涵鼓勵「去做」，回想錄製第一期要講第一句話時，「我就手抖到看不清手卡（字卡），於是只能暫停重來」，到競演結束都在後悔接下這個任務，不過聽到其他歌手說「看到你唱歌投入的樣子，就覺得不緊張了」，突然又有了動力。

吳青峰也透露串講人不討好，除了競演還要參加總彩排，「聲音就必須有三四個小時的消耗，對唱歌是很有影響的。」他要是名次好，也會被說是因為串講人身分討好，自嘲「串講人是不是滿慘的！」只不過看到自己在台上說話，看到其他人因此笑得開心，自己也就跟著開心了。

高音派的吳青峰最近翻唱網路神曲《起風了》，這是改編自日本歌手高橋優的歌曲《ヤキモチ（嫉妒）》，同時也是日劇《深夜食堂3》的主題曲。這首歌被女網友「買辣椒也用券」翻唱中文版《起風了》，意外爆紅華語圈，連金曲歌王林俊傑也曾翻唱，吳青峰更在《歌手》舞台唱現場版，節目播出後吸引大批網友朝聖，美聲被讚「太好聽了」、「聲音有讓人起雞皮疙瘩的感覺。」

▲吳青峰翻唱網路神曲《起風了》。（圖／翻攝自微博／）

►吳青峰翻唱網路神曲《起風了》。（影片連結請按此）





【吳青峰微博全文／歌手筆記之三 20190125】

這次在《歌手》裡，我有另外一個身份：串講人。其實從一開始我就是拒絕的，但他們問了很多次，後來告訴我沒有人願意，我才去問了Angela的意見……她竟然一口叫我去做（導演你們有發便當給她嗎？）。記得第一期當串講人的第一句話，我就手抖到看不清手卡，於是只能暫停重來，一直到競演結束前，我都還在後悔接下了串講人的任務。

但是到了後台，張芯跟我說，她本來很緊張，看到我唱歌投入的樣子，忽然覺得，對啊，就是唱歌而已，她就不緊張了。逃跑跟我說，看到我一開始串講在抖，但很快也調整回來了，讓他們本來的緊張也突然放鬆了。我聽了他們說的，突然覺得好溫暖啊，如果我的串講可以給大家一點放鬆的力量，那好像……嗯，我願意加油去做。

當串講人不討好的地方在於，競演本身加上當天下午的總彩排（照整個節目流程走一遍），聲音就必須有三四個小時的消耗，對唱歌是很有影響的。但如果剛好我的名次還不錯，就會有人說，是因為我的串講人身份很討好……哈哈，你們說，串講人是不是滿慘的！但是我自己看節目播出，看到有時候我講話，歡哥齊姊坤哥小Ｋ跟著笑得很開心，我就也跟著開心了。如果你們看節目的時候，偶爾也莞爾一笑，那對我來說就是很值得的事，還算有點貢獻。

說回歌吧。

這一週我選的歌是我剛翻唱的〈起風了〉。老實說，接到戲劇方邀請的時候，我只聽過日文版，根本不知道這是一首中文版這麼火的歌，只是很喜歡歌曲，加上中文歌詞也觸動了我，就答應了。我記得我看到歌詞一句「逆著光行走／任風吹雨打」，有被擊中的感覺，那時候的我才唱了〈逆光〉，某種程度上，是我的心境吧。

後來唱完發現竟然是一首網路神曲，老實說真的是嚇死叔叔了，突然壓力山大。

但我想跟你們分享的是，本來我就不知道這首歌有所謂「網路神曲」的身份，我只是喜歡這首歌，所以我唱，所以，是不是很多時候你們評斷選曲前，也該放下自己的既定印象，還有對於我唱這首歌的原因的不當揣測呢。受歡迎的歌，為什麼就應該承受是「流俗」的原罪呢？你們能聽出這首歌的音樂性嗎，你們知道這首歌有多難唱嗎（好啦是我能力不夠哈哈）！

如果有一種格調，是必須用一種非常狹窄的眼光展現的與眾不同，才能維持一種看起來很清高的格調，那往往恰好會是最膚淺的格調。因為那種與眾不同，除了「與眾不同」四個字以外，別無其他內涵。陷於非某個名號或某種形式不可，有時候表現出來的，你愛的只是一個自我建造的牌坊，說得越清高常常越暴露自己沒去看本質。如果只是覺得踩別人一腳自己就能顯得特別或高級，你真的只是在浪費生命而已，很可惜的。

我的選曲很單純，從第一首〈燕窩〉開始，我只想想像：如果這是一張專輯，接下來下一首，我會想聽到什麼樣的歌。我是一個很喜歡做專輯概念，很喜歡排表演歌單的人，不管我能在這個舞台上唱幾首歌，希望最後連著聽起來，是很舒服的起承轉合。可能會讓某些期待失望了，但我本來就不是奔著名次來的（也做不到啦哈哈），雖然或許知道什麼樣的歌更討好更適合比賽，但更清楚自己沒辦法在台上為了什麼目的唱歌。

本來嘛，我來就是為了唱歌，這也就是一個節目，當歌手的我想唱得開心，也希望當觀眾的你們就看得開心，不要有那麼多不開心吧！

最後，還是想跟喜歡我的人說一聲，謝謝。但是，很多時候，你們真的不用去拼命回覆攻擊我的話語，花那些力氣是不必要的，何況其實很多負面評論裡面，的確有我們可以好好檢討的地方。說我唱得不好，寫歌水平不夠，其實我是認同的，我也知道自己不夠好，但我覺得這樣清楚自己的狀態，跳出來看自己，是一件好事，因為「不夠好」，所以才會有「想要更好」的力量，有進步的空間，這樣才有趣啊！是吧，不然什麼都已經很好了，日子豈不是沒走下去的動力了嗎！看到別人與你不同的意見，不急著反駁，我們要給自己與他人多一點時間，對我們是有益的。讓我們一起進步吧！

魯迅說：「凡有一人的主張，得了讚和，是促其前進的，得了反對，是促其奮鬥的，獨有叫喊於人生中，而生人並無反應，既非贊同，亦無反對，如置身毫無邊際的荒原，無可措手的了，這是怎樣的悲哀呵。」所以我特別想感謝每一個討論我的人，不論是好的、壞的，即便是負評，也感謝你願意花時間在我身上，說一些我可以反省的事。謝謝給我討論的每一個人，讓我每一首歌低調安靜的吶喊，不至像置身在荒漠，感到孤獨。這是我的幸福。