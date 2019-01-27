真的不是爛尾！《阿爾罕布拉宮的回憶》3字洩漏結局這樣拍有原因

文／吳孟庭

韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》上周完結篇，這一周被許多抱怨文洗版，內心想：「怎麼會？我覺得結局拍得超棒！」決定要來為導演跟演員平反一下，而且我還找到關鍵「不是爛尾」的證據！（以下沒雷）





雖然我覺得劇名真的很饒舌，但這部戲從演員到編導我都認為是絕佳之作。先說導演安吉鎬，他去年執導的韓劇《秘密森林》獲得百想藝術大賞「電視部門大賞獎」，那冷冽的色調營造出的不信任與冰冷、只有一個案件堆疊出來的故事線，要有多麼優秀的功力，才能讓觀眾在大量人物與案外案中不至於混淆。

同樣在《阿》劇，導演與剪接發揮了最完美的合作，故事其實是從1年前世朱（燦烈 飾演）的一通電話開始，不管是主故事線的推進，感受到時間快速流動，在交代背景事實的轉換，又非常地流暢自然，我從來沒搞混過時間序，即使是朴信惠在試衣間哭著回憶與玄彬的甜蜜畫面，也不覺得是拖台錢，時間長短恰到好處，足以讓你感受到她的擔憂即止。

很多人覺得朴信惠擺脫不了每部戲都在哭哭啼啼，但她接演的戲劇都是男強女弱、男富女窮的設定之下，短期內還是會繼續哭下去。但是得特別讚賞她戲劇前半段非常流暢的西文能力，西語台詞多到她應該拿到劇本有傻眼的程度，但就是因為她的用心，流利西文讓觀眾相信她就是生活在那裏的住民，幫助入戲功不可沒。

更不用說玄彬飾演的劉鎮宇，根本就是為他量身打造，這個角色一開始為了得到遊戲不擇手段，算是用詐騙的方式拿到了權利，又勢利、又傲慢、自信過剩，因此對熙珠（朴信惠 飾演）說不要太相信他，他不是一個什麼好人。

（以下有雷）

但到後半段，我們知道他其實是個重情義的人，他和徐秘書（閔鎮雄 飾演）建立的兄弟情超越了主僕關係，每每他危急時刻對方就現身，流露一種驚訝、感謝、又抱歉又想念的情緒，連觀眾都看了鼻酸；他就是因為重視一起創業的夥伴車亨碩（朴勳 飾演），在對方被趕出公司的當晚，想要揪他喝一杯，沒想到卻被嚴重背叛，一次還是最愛的兩個人。

玄彬完美飾演了劉鎮宇的意氣風發及孤獨寂寞，讓角色變得立體，更不用說這部戲大量的武打場面，還有中箭中槍各種受傷、痛苦地脹紅臉、噴血亂砍，他的演技說服了觀眾他真的 很衰 是遊戲的受害者，說服了我們這一切都是有可能。

基於以上，在最後一集大結局的收尾，我個人很滿意。

我喜歡導演在最後一幕刻意不讓玄彬露臉，我彷彿從舉著槍的黑影，就看到他那自信與俊俏的臉龐，只利用一個輪廓、一個背影告訴我們：玄彬他還活著！

對！玄彬他還活著！因為最後一集世朱就已經解謎了，身為遊戲設計師，他設立只有Master才可以建立的Instance dungeon，在中文就是「副本」，一個遊戲內另闢的空間，藉以躲避追殺藏身在裡面，等待遊戲被reset重整後他才跑出來，而且還能保持原樣。（不吃不喝一年不死也不老，太神奇了傑克）

世朱會完好如初現身，就證明鎮宇也沒死，只是用了副本的機制逃過被刪除的命運，反而因此可以自由穿梭在兩個世界。還記得這位編劇就是寫出《W－兩個世界》《仁顯王后的男人》的宋在貞作家，李鍾碩身為漫畫人物、智鉉寓身為朝鮮時代古人，都能自由來回現代了，玄彬是現代人，只是遇上了遊戲BUG後穿梭虛實，就一點也不奇怪啦！

最後，很多人會說遊戲的BUG到底怎麼產生的沒有交代？到底為何可以躲進副本，沒有被遊戲重整時一起刪除？一開始的遊戲怎麼會關不掉，不戴眼鏡還是必須繼續打怪，這些都懸而未決，更有人覺得愛情戲太少、男女主角互動很牽強等等，批評這是爛尾。

不過不知道有沒有人發現，《阿爾罕布拉宮的回憶》在Netflix播出前的預告，其實就暗示了「未完待續」，它用3個字寫著「시즌1」，因為用韓文字標註，很多人並沒有發現，這3個字的意思就是「第一季」！沒錯，《阿爾罕布拉宮的回憶》根本要用影集來經營啊，這樣應該就能解釋為何結局要這樣拍吧？那我們就期待下一季能把上述疑惑一掃而空吧！

▼Netflix版本預告中最後就有出現3個關鍵字。（影片來源：YouTube Netflix Asia）

（以上圖片翻攝自tvN官網、tvN Drama臉書、YouTube Netflix Asia、Netflix提供）

吳孟庭

ETtoday星光雲韓國娛樂主編，2013年辭掉工作赴韓學韓文，接下來獲得當地企業聘任，不知不覺變成韓國職場OL，親身接觸了韓國文化，才發現跟我們想得不一樣...

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