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解散倒數！「曾怕參加《101》」　邕聖祐含淚：還有這種舞台嗎？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團Wanna One於25日在首爾舉辦第二場「解散演唱會」，繼24日台上、台下哭成一片，25日也是在充滿悲傷的氣氛下進行。邕聖祐更是首度談到當初參加《PRODUCE 101》心情，「我本來很抗拒參加，因為我會害怕，但是現在這樣見到你們，我真的覺得很棒。」他紅著眼眶訴說心聲，全場爆哭。

▲▼ 解散倒數！「我怕參加《101》」　邕聖祐含淚：何時再來這？。（圖／讀者提供）

▲▼Wanna One演唱會結束最後一幕，全場爆哭。（圖／讀者提供）

▲▼ 解散倒數！「我怕參加《101》」　邕聖祐含淚：何時再來這？。（圖／讀者提供）

邕聖祐25日首度揭開參加《PRODUCE 101》的心情，他曾經抗拒過、也害怕過，直到順利出道後，成為Wanna One的一份子，遇見了珍貴的粉絲，他紅著眼眶說：「我什麼時候還能再站在這樣的舞台上？（自己開演唱會）你們還會來嗎？」台下大喊會，他才破涕為笑：「你們說要幫我坐滿2萬人場地嗎？那我在這裡開演唱會的話，就找成員來當嘉賓！」

▲▼ 解散倒數！「我怕參加《101》」　邕聖祐含淚：何時再來這？。（圖／讀者提供）

▲▼ 解散倒數！「我怕參加《101》」　邕聖祐含淚：何時再來這？。（圖／讀者提供）

▲▼Wanna One解散倒數，下台一鞠躬。（圖／讀者提供）

▲▼Wanna One解散倒數，下台一鞠躬。（圖／讀者提供）

邕聖祐再度開口「那我真的要開（2萬人演唱會）唷」，台下大喊「好」，讓全場悲傷的情緒瞬間充滿歡樂。事實上，就連鮮少掉淚的姜丹尼爾，也在最後一刻哽咽了，他講到一半忽然說：「不知道以後，能不能再叫大家成員。」此話一出，在場的粉絲無一不掉淚，河成雲也哭著表示「因為有你們，才有這麼帥氣的我。」演唱會尾聲，11人一如往常下台一鞠躬，大螢幕播岀他們抱在一起的照片，再讓粉絲噴淚。  

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