《YG寶石盒》就是一場鬧劇！出道組除了社長　大家都不滿意

文／A LIEN(一個外星人)

自從A LIEN看完選秀節目《YG寶石盒》後心情很複雜，所以今天由壞星人代班(⊙`д´⊙)～把總結放前頭，壞星人覺得寶石盒就是一場鬧劇，除了YG社長，大家都不滿意。

※節目介紹

YG娛樂要出新人男團，必須經過選秀節目的殘酷生存賽出道，已成為歷來傳統，這次出道節目《YG TREASURE BOX（YG寶石盒）》，改以V LIVE預錄直播和YouTube頻道撥出，平均50分鐘左右的長片都獲得1百萬以上的點閱率，但感覺在台灣的討論度上並非熱門。

▲YG娛樂選秀節目《YG寶石盒》練習生。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

YG寶石盒共有29位練習生參與，節目初期共有4個組，分別為：平均練習時間4年，實力最好的7名練習生TREASURE A組、16至19歲；才剛練習幾個月的8名新人練習生TREASURE B組；平均13歲，年齡層最小的7名實力派練習生TREASURE C組；YG Japan的7位日本練習生TREASURE J組。

練習生們以YG所訂定的「出道組」為目標，而成為出道組的成員，將接受其他練習生的挑戰，獲勝的練習生便能取代原本的出道成員。但在挑戰出道組前，得先通過特別評審，如BLACKPINK、WINNER的挑選才有機會挑戰出道組。

※規則、剪輯傻眼

在節目的後期，除了現場觀眾投票，最後一集決賽導入網路事前投票，網路事前投票佔20%，現場觀眾佔30%，YG社長佔50%，但投票的數字成績並沒有公布算法結果，而且決賽現場觀眾是投個人票，但網路事前投票卻是選出最希望的7人組合，一次投7個人，投票的規則備受質疑，這也延續選秀節目投票只具備參考價值。

▲即使進行投票，最終還是以公司決策為準。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

節目其他詬病的部分，例如第二輪選出的出道組成員原本有7人，因為下輪比賽必須剩下6人，才能湊成雙人組進行挑戰，居然透過遊樂場談心找夥伴的方式湊成對，讓剩下1位沒人選的回歸練習生，重新挑戰出道組，規則令人傻眼。

此外，舞台表演很少完整表演整首歌，有些翻唱歌曲最精采的部分都沒出現，段落被剪輯感很重，表演時間通常只有1分半到2分鐘，彷彿要掩飾實力不足無法撐完全場的感覺，在前輩的選秀節目《WIN: Who is next?》、《MIX & MATCH》的比賽幾乎沒出現這麼短時間的表演，甚至《YG寶石盒》最終決賽表演都在3分鐘內結束，精采度大減。

▲每場表演都無法完整播出。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

一大原因推測是因為每組拆散的關係，導致原有團體默契、常一起訓練的練習生們，一夕間轉變成個人出道戰，打散的練習生經過1對1、2對2、5對5對決，雖然出演節目能夠提升知名度，和舞台經驗的進步，但殘酷的規則使節目經常充滿了汗水和眼淚，還能看到在青春期的練習生們，膚質很差、滿臉痘疤的摧殘跟心智的挑戰，只為求出道機會。

※黑馬出道成員？

出道最終結果，YG在節目最後一集只公布4位出道成員：HARUTO、藝談、正煥、俊奎，另外3位分別於1/21、1/23、1/25才公布，依序為：正宇、再赫、玹碩。不少網評都認為正煥、再赫的出道是跌破眼鏡，再赫在YG公司只練習4個月，網友也評論看不出他特別優秀的部分，就算有，也還是需要練習的程度，同樣出道的正煥，歌唱及舞蹈表現都比他好上不少。

▲新男團成員爆出大黑馬正煥（左）與再赫。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

比對最為知名的短期練習生偶像，EXO的伯賢、Chen在SM公司當了4個月練習生，但本身都具備高超的歌唱實力，出道時一鳴驚人，其他短期練習就出道的偶像們，也幾乎都是待過歌唱學院的實力派主唱，相比藝談、俊奎、正宇的歌唱實力，再赫在團體中的定位讓人打上問號。

此外YG在節目開頭強調要選外型好看的成員，預告裡YG提到，最後悔錯過現為韓星演員的朴寶劍，但論外型門面，再赫也不是普遍大眾想像中的典型濃眉大眼帥哥，與其他團體門面對照真的有落差，只有寶石，沒有寶劍。

《YG寶石盒》官方V LIVE曾寫著，「追蹤練習生頻道後，每天前往頻道點讚提升排名，可能提升練習生的排名，離出道也更近。」單純以13位進入決賽的練習生來對照，13位練習生的V LIVE頻道訂閱數及排名，再赫都是墊底的，在準決賽中曾一度被淘汰，更不曾登上過每一輪出道組，最終卻能在最後出道，這也表示YG對於自家公司長年培養的練習生沒有信心，以一人一年一億韓元來培養的練習生們，卻無法勝任出道的任務，也無法比過只練習幾個月的潛力新秀。



上面影片為決賽練習生們一同演唱《寶石盒》主打歌曲《Going Crazy》，該歌曲是出道組才能表演的獎勵，節目中共經歷了4輪出道組，在每次比賽前進行表演。選擇這13位合唱的版本，便能看出每位練習生的表演狀態，即使已被選為出道的再赫在節目中不斷被YG稱讚進步神速，但以這首歌來說壞星人還是覺得他的歌唱及動作都很尷尬僵硬。

※YG剩下的練習生們

YG的愛好明顯喜新厭舊，練習生都有一定的才華，得經過每次評鑑才能繼續待在公司練習，但YG對訓練多年的練習生無感後，便對新進的練習生較有興趣，節目中YG明顯對藝談以外的A組練習生（最接近出道實力的組）沒有太大興趣。

除了藝談，曾在JYP新男團選秀節目《Stray Kids》亮相，和Stray Kids精采對決的練習生們全部滅團，YG主辦的選秀節目《MIXNINE》的3位A組練習生中有2位，玹碩、俊奎成功出道，以《MIXNINE》獲勝準備出道的玹碩、炳坤，卻因為節目結束後YG與其他公司的出道合約產生糾紛，戲劇性的轉折導致出道夢碎。

▲李炳坤（左至右）、崔玹碩、金俊奎參加過《MIXNINE》，僅李沒入選新男團。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

這次炳坤也很遺憾無法順利出道，以及人氣頗高的日籍練習生MASHIHO也沒能出道，網評怨聲四起，剩下沒出道的練習生們會如何，也只能等待未來消息釋出。

此外，這次練習生中，壞星人最關注的是A組勝勳、藝談，以及C組的正宇，三位都是歌唱優秀的主唱，藝談每次的表現都很出色，是練習生中的王牌，幾乎等於保送，根本不擔心他無法出道(´⊙∀⊙`)。

▲勝勳（左至右）、藝談、正宇最後僅前者未入選。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

勝勳的歌舞實力平均穩定，在《Stray kids》的時候獲得JYP的讚美，外貌神似歌手DEAN而讓壞星人開始關注他，卻在《YG寶石盒》說練習生時期從沒被YG稱讚過一次，但勝勳在節目裡曾被BLACKPINK、WINNER認可選出，獲得兩次挑戰出道組的機會（話說他兩次舞台表演都是唱DEAN的歌啊，這種巧合(´⊙U⊙`)），可惜最終也沒能出道成功。

正宇在個人介紹影片便令人印象深刻，音色有種小賈斯汀（Justin Bieber）的感覺，節目開播後，曾被YG評論像前輩BIGBANG的大聲，歌唱天賦非常優秀，最終也順利出道，藝談跟正宇的聲音組合，非常令人期待他們出道表現。

※出道新秀，怪物新人？

這次選定出道的成員們年齡層偏低，平均16歲，最小忙內才13歲，變聲期可能會有所影響，統計為A組3位、B組1位、C組2位、J組1位。

▲《YG寶石盒》選出之7人新男團。（圖／翻攝自vlive）

最年長的玹碩很可能會扮演隊長的角色，rap實力佳、具有編舞能力的舞蹈擔當，是團裡最具YG風格特色的成員，藝談、俊奎、正宇在主唱上都能發揮長才，整團的實力應該是值得期待，日本籍成員HARUTO身形高挑、外型帥氣、擁有低音砲rap引人注目，對日本市場也有助益，正煥歌唱和舞蹈都具有潛力，此外正宇、再赫的舞台表現都還有進步空間，從舞台上能看出表情動作有點僵硬生澀。

此外YG新男團缺乏前輩們所具備的創作能力，藝談、玹碩有在學習創作，但還無法得知是否已達到業界水平，而原本大家看好的另一位原練習生「崔來星」卻沒有參與這次選秀，很多人猜想崔來星轉為幕後製作人，也令人推論他是否將會參與新男團的歌曲製作。

《YG寶石盒》最終充滿著遺憾和意外，壞星人感嘆理想的組合並不存在，從《MIXNINE》開始，又或者《YG戰略資料室》，YG公司聘請多位節目製作PD ，但在製作節目上還是有許多缺失，雖然粉絲觀眾們都還保持著耐心，參與了投票並支持著練習生們，但對於這樣的結果還能忍受多久呢？

A LIEN (一個外星人)

意外撞進KPOP星系的外星人A LIEN，沉迷於音樂、韓團的魅力之處，有時追韓綜，以外星的感覺來說說對KPOP的觀察~看更多請至粉絲團【A LIEN】

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