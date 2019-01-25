馮玟璇飆《王子的新衣》！蕭敬騰痛心捂臉：唱我歌很慘

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，節目中的女Rapper馮玟璇選唱首席導師蕭敬騰的歌曲《王子的新衣》，演唱過程中讓原唱蕭敬騰一度捂臉不敢直視，似乎也對選手的表現感到緊張。蕭敬騰坦言：「我自己的經驗是唱我歌的人都很慘。我覺得我不多說什麼，我很開心妳選我的歌。」

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▲▼馮玟璇的演出讓蕭敬騰非常緊張。（圖／ETtoday）

馮玟璇其實在18歲時曾經參加過《超級偶像8》，也獲得了第7名的佳績，可是後來的演藝之路並沒有一路順遂。她在受邀參賽《聲林之王》之前一度反彈，直到最後一刻才決定要再次向自己挑戰，「想說要給自己最後一次機會」。如同她在首次登場選唱《場上爭霸》一樣，「現在的我已經準備好了」。

▲蕭敬騰：唱我歌的人都很慘。（圖／ETtoday）

馮玟璇演唱《王子的新衣》並加入饒舌元素，不過蕭敬騰卻不斷摸著心臟，令人不解。蕭敬騰直呼：「痛啊！我很緊張。」他直言：「我也說了，大家選我的歌都不太好，我也很希望選我歌會很好，但是我不知道會好不好，我只希望妳好，我一直很喜歡妳的東西。」一度語無倫次，讓眾人大笑。

▲Ella誇馮玟璇「超殺」。（圖／ETtoday）

Ella則是表示：「我覺得她剛剛真的有展現女王的風範，而且她的態度就是，現在我在這個舞台上我超殺！」她接著說，馮玟璇在歌曲中加入自己創作的饒舌部分，透過歌曲傳遞想表達的事物，不失原有的特色。馮玟璇表示很喜歡自己的演出，但似乎沒獲得原唱認可，感覺有些失落。

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