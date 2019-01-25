Gail全台語《心花開》　蕭敬騰「我真的很心疼」給承諾

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，13歲的Gail Sophicha選唱的歌曲再次令人驚豔，因為她挑戰全台語的《心花開》。她的表演能力無需多說，但也讓看著她一路走來的首席導師蕭敬騰萬般不捨，「我很佩服這孩子，但是我更多的是心疼。」

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▲▼Gail演唱台語歌曲《心花開》。（圖／ETtoday）



Gail俏皮又流利的演唱獲得全場如雷般掌聲，蕭敬騰感嘆地表示，Gail從參賽以來有八成以上的歌曲都是中文歌，而不是選唱擅長的英文或泰文，「我看到的是她很努力，我很佩服這孩子，但是我更多的是心疼，真的很心疼她。然後我希望過完今天，她可以好好休息。在未來，不管她在泰國發展、在台灣發展，只要需要我、需要我們任何導師，我一定第一時間幫助妳。」

▲▼蕭敬騰心疼Gail，並承諾往後給予全力協助。（圖／ETtoday）

飛行導師信笑說：「我好愛她！她是少數從頭到尾讓我不被舞群影響的，我完完全全專注在她身上，甚至於我忘記她不會講中文、不會講台語這件事情。」小宇也說：「敬業的程度，以她的年紀都是我們在場所有人必須學習的，我覺得我自己要站起給妳致敬一下！」

▲信被Gail的演出完全融化。（圖／ETtoday）

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