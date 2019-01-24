孫生丟《麻辣》主持惹利菁為難　沉默3天QQ了

記者林彥君／台北報導



網紅「Wackyboys反骨男孩」成員孫生曾在中天《麻辣天后傳》節目中擔任助理主持，近期傳出被酷炫害慘，讓YouTube鬧雙胞，所以暫時「消失」在節目上，對此孫生無奈回應：「QQ哭哭，哎唷！現在搞得兩個頭兩個大，目前的狀況，搞得我很無奈。」

▲孫生（右起）曾和利菁、李懿一起主持。（圖／中天提供）

孫生因家庭不完整，從小期盼得到注目，珍惜每次的表演舞台，《麻辣》主持人利菁待他如兒子般疼愛，從利菁口中聽到讚美跟指教，句句對他來說都是美言，「即使是告訴我哪裡做得不好，聽起來也好溫馨，被責罵時心裡不好受，但是卻也表示菁姐在意我。」

▲孫生是反骨男孩成員。圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

孫生透露，他剛上節目還不熟悉狀況，利菁耐心的教導主持節奏和邏輯，私下還會傳訊息關心他在幹嘛，「她是天后的地位，為什麼要花時間在一個乳臭未乾的小孩身上？我很惜福，非常感動。」

孫生形容和利菁的關係就像媽媽跟兒子，他感受到過去沒有體會過的母愛，「生活終於有人念、有人關心，菁姐母愛大噴發！」之前利菁大方邀約他今年一起吃團圓飯，他當下傻問「可不可以帶女朋友一起？」讓利菁笑說不差一雙筷子，孫生自虧行為白目，幽默說：「其實當時也想找里長一起去。」

▲孫生。（圖／翻攝自孫生臉書）