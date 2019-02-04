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母胎單身你信？Apink娜恩：好想談戀愛　這些人單身20年↑

記者吳睿慈／綜合報導

偶像的戀愛世界，是粉絲最為好奇、最想揭開的一層面紗，然而，除了戀愛經驗豐富的偶像，當然也有從沒談過戀愛，仍是「母胎單身」的藝人，Apink孫娜恩、呂珍九、BLACKPINK成員Rosé、南志鉉等人都曾在受訪時坦言「從沒談過戀愛」，公開單身多年的事實，震驚大批歌迷。

▲母胎單身,Apink,孫娜恩,呂珍九,BLACKPINK,Rosé,南志鉉（圖／翻攝自IG）

▲Apink孫娜恩至今都沒談過戀愛。（圖／翻攝自IG）

Apink孫娜恩長相貌美、身材苗條，她2013年出演戀愛實境秀《我們結婚了》，透露從來沒有戀愛經驗。事隔5年多，她2018年11月曾因電影《女哭聲》宣傳接受媒體採訪，再度坦言「單身將近25年」，笑喊很想談戀愛看看，「或許這樣才更能夠表達情感，累積更多經驗。」然而，面對愛情，她不是一見鍾情的類型，需要長久時間觀察對方，因此總是錯過愛情。

▲母胎單身,Apink,孫娜恩,呂珍九,BLACKPINK,Rosé,南志鉉（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK成員Rosé因公司有禁愛令，至今都是單身。（圖／翻攝自IG）

BLACKPINK成員Rosé外貌出眾，照理來說應是演藝圈中非常搶手的女孩，令歌迷出乎意料的是，15歲就進入YG當練習生的她，其實對愛情一竅不通，根本沒談過戀愛，她曾在節目《朴軫永的Party People》透露，公司禁止煙、酒、戀愛，因此她至今都是「母胎單身」，至於理想型，她喜歡有著好嗓音又會彈吉他的男生。

▲母胎單身,Apink,孫娜恩,呂珍九,BLACKPINK,Rosé,南志鉉（圖／翻攝自IG）

▲南志鉉雖有很多吻戲經驗，戀愛實戰卻是零。（圖／翻攝自IG）

童星出身的23歲南志鉉，接續出演《奇怪的搭檔》、《百日的郎君》，都有浪漫唯美的吻戲，令劇迷看得目不轉睛。看起來身經百戰的她，2018年演完《百日的郎君》後接受韓媒專訪，談起戀愛經驗，她自嘲「苦澀，沒什麼好說的。」單身23年的她，曾一度嚮往愛情，直到去年都覺得「必須談戀愛」，但如今的她想法變了，比起快點脫離單身，找到合適的愛情更重要，對於感情順其自然。

▲母胎單身,Apink,孫娜恩,呂珍九,BLACKPINK,Rosé,南志鉉（圖／翻攝自IG）

▲呂珍九也承認單身21年。（圖／翻攝自IG）

21歲呂珍九長相帥氣有型，從小就踏入演藝圈的他，也曾在2019年初接受訪問時，承認單身了21年，他直言「當然會有孤單的時候」，但他的想法正面笑說：「如果身邊有人陪，還會覺得孤單的話，那不就更難過了嗎？而我沒有那種困擾阿。」並不強求一定要談戀愛。

▲母胎單身,Apink,孫娜恩,呂珍九,BLACKPINK,Rosé,南志鉉（圖／翻攝自IG）

▲申信愛是獨身主義者，打算不結婚、不生小孩、不談戀愛。（圖／翻攝自韓網）

比起單身20年的孤單，沒有人比得上單身60年的申信愛，出道29年至今單身的她，2018年忽然在節目上告白「我是母胎單身」，雖然在12歲那年，曾經收到男生寫的告白信，但她從來沒談過戀愛，她是獨身主義，不想生小孩、也不想結婚，「男生、女生在一起，就會產生問題，所以我乾脆就不結婚了。」而她的決定家人也很支持。

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母胎單身, Apink, 孫娜恩, 呂珍九, BLACKPINK, Rosé, 南志鉉

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