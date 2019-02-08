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追星李起光10年「看見他穿衣服認證」　鐵粉：感動想哭

記者吳睿慈／台北報導

小A（化名）喜歡上李起光的契機，就像命中註定般，她2009年首次去首爾旅行，正是李起光出道的那一年，後來她又發現李起光成為Beast成員之一，「我一句韓文都不會，其實我也很害怕，第一次去goolge公司在哪，自己坐車去，竟然就完成這件事了。」各種巧合，讓她陷入李起光的魅力裡，一追就是10年，這位偶像每每看到她都會點頭打招呼，只要對她說一句話，頓時充滿力量。

▲李起光以AJ身份出道，獨有的風格受到喜愛。（圖／翻攝自韓網）

▲李起光以AJ身份出道，獨有的風格受到喜愛。（圖／翻攝自韓網）

回想起最初（2009年）開始追星時，小A佩服自己當時的勇氣，「我連入境表都不知道怎麼填，就這樣被卡在機場2小時！」由於當時韓流不盛行，網路上資料也很少，她完全是靠著一股衝動飛到韓國。不僅如此，她抵達Beast公司（當時是Cube娛樂），才是真正的考驗開始，「我根本聽不懂別人在講什麼，不知道藝人會不會來，也不知道信能不能給出去。」

等了一整天，直到晚上10點半才真正看到李起光的本人，她緊張地走上前表示「我是從台灣來的粉絲」，李起光親切地說了一句「謝謝妳」，就是這句話，她展開了10年的追星之旅，第一次和偶像生人對談，小A大笑：「我全身都在發抖，哇天啊！」

▲第一次見到李起光，鐵粉全身都在發抖。（圖／翻攝自李起光IG）

▲第一次見到李起光，鐵粉全身都在發抖。（圖／翻攝自李起光IG）

陪伴偶像幾年來的時間，小A幾乎沒有錯過任何一場演唱會、見面會或者簽名會，每年在李起光生日時，她也會默默地寫信交給對方，直到2016年，李起光竟開始認得她是誰，率先向她打招呼：「喔？你來這裡了喔，又見面了。」從那年開始，李起光對她表達謝意的單字從「감사합니다」變成「고마워요」，從一般敬語變成較親切的表達文法，小A驚訝表示「我還以為我聽錯了，其實我有嚇到。」

▲▼追星李起光10年「看見他穿衣服認證」　鐵粉：感動想哭。（圖／翻攝自李起光IG）

▲▼Beast變成HIGHLIGHT，粉絲喜歡他們的心意反而更堅定。（圖／翻攝自IG）

▲▼Beast變成HIGHLIGHT，粉絲喜歡他們的心意反而更堅定。（圖／翻攝自IG）

2016年那年，也是Beast陷入低潮期的階段，當年4月4日他們在台大體育館舉辦演唱會，小A想以行動表達支持，人剛好在韓國的她，一起飛回來台灣，她正好有空送出為李起光準備的生日禮物與信件，並用言語告訴對方：「希望你們一直加油。」她只是希望幫偶像加油打氣，便沒有拿出相機拍照，只有拿著手機拍，李起光卻大笑反問她：「你不用相機拍嗎？你用手機拍能拍到什麼啦！」語意間透露著李起光其實一直記得她，也會觀察粉絲是否會用相機拍照，讓她心頭一暖直呼：「我很感動。」

▲▼Beast成為HIGHLIGHT的第一場演唱會。（圖／粉絲提供）

▲Beast成為HIGHLIGHT的第一場演唱會。（圖／粉絲提供）

▲▼追星李起光10年「看見他穿衣服認證」　鐵粉：感動想哭（圖／粉絲提供）

▲小A幾乎沒錯過任何一場HIGHLIGHT的活動。（圖／粉絲提供）

後來，張賢勝退團，Beast改頭換面成為HIGHLIGHT，小A想要更支持他們，開始追得更勤，她笑說：「有一種卯起來要支持他們的感覺。」HIGHLIGHT第一、二張專輯簽名會、李起光個人solo演唱會、HIGHLIGHT 2018年巡演等等，她都在場。

▲（圖／粉絲提供）

▲為了支持偶像，小A幾乎沒缺席任何一場活動。（圖／粉絲提供）

▲小A送衣服給李起光，偶像穿在身上認證。（圖／粉絲提供）

▲小A送衣服給李起光，偶像穿在身上認證。（圖／粉絲提供）

出道近10年的歲月，HIGHLIGHT也在近期面臨入伍年齡限制，小A抱著退伍前再看看李起光的決心，在機場送了衣服及信給對方，令她驚訝的是，她後來看見李起光穿著那件衣服出演梁耀燮主持的廣播節目，人生第一次被偶像認證，她也差點在螢幕前哭出來。回想起過去的點點滴滴，小A不禁感嘆：「記憶猶新，我要哭了。」但她也表示「要衡量一下自己的能力追星」。

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