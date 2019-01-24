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特種部隊心急鎮暴一般市民！韓慘案「大樓起火活生生燒死6人」

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

最近流行「10yearschallenge」的活動，2019年1月20日，也是南韓首爾「龍山慘劇」發生的十周年紀念。

龍山區，鄰近鐵路站一帶區域的重建計劃始於2006年。當時韓國政府組成了一個以發展商與業主共同代表的重建單位，主導了整個龍山區的重建計劃，並強行通過要在2009年2月起執行該區的清拆行動。

▲特種部隊出動鎮暴一般市民！韓真實慘案「大火當場燒死6人」。（圖／翻攝自YouTube／Giloo紀實影音）

▲龍山慘案紀錄片《共同正犯》。（圖／翻攝自YouTube／Giloo紀實影音）

只是，2008年發生的國際金融海潚，影響了韓國房地產的市場發展，發展商與政府一方面只能以較低價錢，向該區租戶作出賠償。另外，為了振興經濟，首爾市政府也想借重建龍山區一帶，以帶起當地的經濟活動。當時時任的首爾市市長，為了獲得龍山區支持其連任，便大力支持加快重建龍山區。但不少對賠償表示不足的租戶，卻一直對發展商草草強迫他們盡快遷出而大為不滿。

2009年1月，重建委員會已成功迫遷當地的8成租戶，但還有少數為了抗議，決定佔據當區一棟名叫「南一堂」的大廈，並在天台位置建立基地，以準備長期抗爭。心急如焚的發展商，早在1月19日的下午，便在「南一堂」對面的大樓外，非法借用了消防水帶，對天台不斷灑水。另外，他們也花錢聘用了一批「黑社會流氓」，在大樓外圍放火焚燒垃圾，並不法地切斷了「南一堂」內的水電與封鎖它的對外通道。

▲特種部隊出動鎮暴一般市民！韓真實慘案「大火當場燒死6人」。（圖／翻攝自YouTube／Giloo紀實影音）

▲衝突意外引起大火。（圖／翻攝自YouTube／Giloo紀實影音）

到了20日的清晨時段，當時首爾市的警察廳，決定不能再等待，調動了反恐特種部隊，強行進入該大樓內，與留守在大樓內的市民發生衝突。後來，不慎燒著了擺放在大廈二樓的稀釋液，弄成了一場大火，最終導致5名居民與1名警員不幸喪生。

意外發生以後，警方一直推卸責任，不但不公開導致大火的因由，也沒有澄清為何在已知大樓內有大量易燃的稀釋液之下，還急於強行闖入大樓內，挑釁市民發生衝突。他們只在意把那些倖存者繩之於法，最後以導致他人死亡為罪名，判下市民必須入獄3至5年，草草了結事件。

經過9年以後，在去年3月，新任的自由派韓國政府，在民意的推動下，才決定就「龍山慘劇」中警方有否違反人權一事，重新作出調查，最終還死難者及其家屬一個交代，宣佈警方當時在執行任務時，並沒有遵守應有的安全守則，因而在發生慘劇一事上，也需負擔一定責任。

▲特種部隊出動鎮暴一般市民！韓真實慘案「大火當場燒死6人」。（圖／翻攝自YouTube／Giloo紀實影音）

▲大火當場燒死5名一般市民，跟1位警察。（圖／翻攝自YouTube／Giloo紀實影音）

上星期是「龍山慘劇」發生的十周年紀念，迄今為止，整件事的來龍去脈，真相仍沒有完全公開，警方也欠死難者家屬一個真誠的道歉。今天，韓國政府對重建社區的步伐，依舊以「速度」考慮，高於社區人民利益。一天沒有汲取慘劇的教訓，再次發生類似事件的危機，依舊存在。

至於現在的龍山區，發生警民衝突的「南一堂」大樓，現在都已被政府清除得一乾二淨。餘下不變的，只有當年不幸被大火燒死的居民遇難家屬，繼續留守在慘劇現場，一邊賣著「糖餅」，一邊以行動向路人訴說著一直懸疑未決的悲慘故事，以喚起市民繼續關心真相的發展。

台灣的「Giloo 紀實影音平台」也為關心此案件的朋友，重新放映兩部與「龍山慘劇」有關的韓國紀錄片 - 《兩生門》及《共同正犯》。

▼紀錄片《共同正犯》預告。（影片來源：YouTube Giloo紀實影音）

本文由鍾樂偉【首爾龍山慘劇十年，真相懸疑未了】授權提供

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關鍵字

龍山慘案, 紀錄片, 南韓, 日韓風

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