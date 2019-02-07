幕後／見記者同車　Oh My Girl迅速收行李：我去後面坐

記者吳睿慈／台北報導

南韓7人女團OH MY GIRL由7位成員Binnie、Arin、Mimi、祉呼、勝熙、YooA、孝定組成，出道近4年來以活潑、開朗的闖出名聲，而她們2018年曾到訪台灣3次，也讓粉絲見識到可愛直率的一面，更在某次因緣際會之下，留給同業間鄰家女孩般親切的印象，尤其是勝熙個性體貼，令其中一位媒體忍不住讚嘆：「真的非常有禮貌。」

▲OH MY GIRL於2018年共訪台3次，令人留下深刻印象。（圖／記者李毓康攝）



OH MY GIRL於2018年6月曾訪台舉辦粉絲見面會，一連帶來《秘密花園》、《Windyday》，舞蹈整齊劃一，身為B1A4的師妹團，歌唱實力具備一定本事，7人不只具備外表，歌唱實力也在應有的水準上，第一次體會到幾位女孩的實力，令我印象深刻。

▲OH MY GIRL開麥採訪，讓人見識到優秀實力。（圖／記者張一中攝）



事實上，媒體少有機會聽到韓星彩排的機會，她們10月為了活動訪台演出，一位同業A比較早到現場，恰好看見她們正在彩排，在7人上台表演之前，A立刻跟我分享：「她們剛剛彩排有開麥、唱得很好。」我想起6月時看過她們的演出，內心默默打起分數，「上次見面會時，唱得就不錯了。」

▲OH MY GIRL在訪問時，表現出坦率的可愛性格。（圖／記者李毓康攝）



活動結束後，7位女孩站在台上等待媒體訪問，有趣的是，她們雖然聽不懂記者用中文提出的問題，但每個人都會用純真無邪的眼神盯著妳，並且不時點點頭，反應效果十足，直到翻譯為她們解釋問題，幾位成員還會做出「阿～原來如此」的直覺動作，純真的應對方式，令人不自覺勾起笑容。

▲勝熙再看見記者同車時，主動拿行李往後座。（圖／記者張一中攝）



當天，幾位同業與OH MY GIRL下個行程的目的地同方向，主辦單位順路便邀約：「那一起搭遊覽車離開吧。」勝熙一看見幾位記者上車，原本坐在前排的她，主動表示：「記者小姐也要一起嗎？那我去後面坐好了。」迅速地拿著行李往後坐，乖巧地把前排位置留給媒體。

▲OH MY GIRL禮儀滿分。（圖／記者張一中攝）

一週後，OH MY GIRL再度為了粉絲見面會來到寶島，勝熙發現認識的記者出現在後台，她拿著便當向前進：「請問您吃飯了嗎？」雖只是簡單問候，確是一份真誠心意。不僅如此，祉呼屬於團隊裡最擅長講中文的成員，她一見到記者現身後台，親切表示：「辛苦了。」用簡單地中文打招呼。2018年可說是OH MY GIRL知名度上漲的一年，舞台上雖光鮮亮麗，私下的她們其實就如鄰家女孩般親切，沒有距離感。

●作者吳睿慈，《ETtoday東森新聞雲》娛樂中心日韓線記者，喜歡以媒體的角度看明星，會有許多奇妙、有趣、特別的意外收穫。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net