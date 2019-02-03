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「含羞草日記」在紅啥？不起眼的專業→夾娃娃機神人

記者許逸群／台北報導

YouTuber「含羞草日記」在2018年可說是大豐收，在半年期間衝上50萬點閱門檻，至今總觀看數甚至破億。他們與不少YouTuber雷同，起先都只是拍好玩，成員們也都有正職在身，隨後靠著「夾娃娃機」的影片瞬間爆紅，他們笑說：「一開始只是拍攝記錄生活影片，沒想到我們娃娃機這麼猛！」

▲▼含羞草日記。（圖／取自粉絲團）

▲網紅「含羞草日記」靠著夾娃娃闖出一片天。（圖／取自粉絲團）

來自南投的「含羞草日記」成員有含羞草（草爺）、超艾夾、戰神駿與曾艾夾等人，他們原先的職業包含大貨車司機、物流、種茶，生活周遭的環境看似與「網紅」這兩字扯不上什麼關係。不過，他們這票好友有個共同的興趣，就是站在「選物販賣機」夾娃娃。

▲▼網紅「含羞草日記」出席華山基金會公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲他們靠著因興趣培養而成的專業變夾娃娃機界的名人。（圖／記者林敬旻攝）

他們從多年前（甚至超過十年）開始接觸夾娃娃，於台灣滿街夾娃娃機店面之前，他們早已是「台主」。在盛行的時候，他們曾經營過上百個機台，每個月的收入（未扣成本）就超過2、30萬，但不少的「零錢」最後還是投入別人的機台中。

含羞草與超艾夾不諱言，多年來夾娃娃的花費至少破百萬，戰神駿也笑說：「應該可以買一台進口車。」這也難怪他們的技術如此了得。只是，他們也沒想到，把「夾娃娃影片」發布到網路後，竟然成為一股風潮，因為這對他們來說也只是「記錄生活」的一部份而已。

▲▼含羞草日記。（圖／取自粉絲團）

▲超艾夾與含羞草。（圖／取自粉絲團）

他們笑說，一開始拍影片只是好玩，沒想到夾娃娃的影片引起廣告回響。直到訂閱人數超過30萬人後，他們開始在想，雖然在YouTuber中年紀屬偏高，但自認有出社會經歷，腦子不見得拚不過其他人，便決定全心投入在影片的製作。

▲▼含羞草日記。（圖／取自粉絲團）

▲他們曾與基金會合作設立公益的夾娃娃機台。（圖／取自粉絲團）

含羞草日記的影片包羅萬象，許多無厘頭的主題更是讓人驚豔。例如邀請「在不瘋狂就等死」的游否希吃「101個雞睪丸」，他們笑說：「真的是無心插柳有成蔭，原本以為是廢片！」爾後發展出「101系列」。他們還曾到台中知名酒店拍攝，但不是作樂，而是體驗酒店裡頭的各種美食。

▲▼網紅「含羞草日記」出席華山基金會公益活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲含羞草說：公益要趁著還有知名度的時候來做。（圖／記者林敬旻攝）

「含羞草日記」跟不少YouTuber相似，先靠著「一樣」特色打起知名度，但為了廣納更多收視族群，不僅多方嘗試，也能拍些不失宗旨的生活日記，就是為了讓更多人對娃娃機產生興趣。他們雖然是以「專業」的項目成名，但也跟有心想朝這塊發展的人建議，「不管什麼行業都要用心去做。」充分發揮出十足的草根性。

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關鍵字

youtuber, , 含羞草日記, 含羞草, 超艾夾

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