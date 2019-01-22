朱俐靜1個月瘦5KG..羅志祥驚呼！　削瘦原因曝光「還賺千萬」

記者盧薇淩／台北報導

「我們‘s Women」演唱會由台灣兩大藝人經紀公司「華研國際」與「寬宏藝術」聯手打造，共計七組女藝人周蕙、朱俐靜、閻奕格、邵雨薇、文慧如、李宣榕和女團有感覺參與演出，陣容強大。演唱會也將於過年後2/16（六）晚上七點半在台北國際會議中心（TICC）盛大登場，近日滿染流感的朱俐靜21日特地抱病彩排，十分敬業。

▲朱俐靜巧遇羅志祥，身體消瘦到被察覺。（圖／寬宏提供）

今年尾牙季場次紅不讓的朱俐靜，近日因全台跑透透，天氣變化大也趕上流行，感染了流行性感冒，但朱俐靜拖著疲憊身軀依舊全程參與彩排奮力練唱，為的就是2月16日的演唱會完美呈現，儘管在練團室臉色蒼白，讓所有人擔心不已，但意志力堅強的朱俐靜，彩排過程中雖然有些不舒服，但在表演上要求完美的她，更用沙啞嗓音與眾女歌手唱到聲嘶力竭，可說是敬業指數百分百。



日前朱俐靜錄影時碰到小豬羅志祥，體態消瘦的她，一個月內瘦了5公斤，被小豬主動關心為何變瘦許多，是不是身體亮起紅燈？朱俐靜也直回小豬，自己身體絕對沒問題，只是尾牙季來到，今年尾牙至今接了30場，吸金近千萬；近期也開始為演唱會彩排及練舞，可說蠟燭兩頭燒，絕不是身體出現狀況，也請大家放心。朱俐靜也偷偷表示， 這次演唱會最特別的是，除了每組歌手都會唱自己的歌外，大家也都分別會有不同的組合與合唱，簡直是姐妹們的大聚會。

▲朱俐靜抱病彩排。（圖／寬宏提供）