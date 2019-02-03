不只IU、圭賢！這15組韓星飆唱中文「超標準又好聽」　台灣人也驚：太強

記者李湘文／綜合報導

說到「中文發音標準的韓星」，你會想到哪一位呢？近年來韓星大量走向國際，為了跟華語圈的粉絲溝通，也開始費心學習中文。其中，還有許多人精心練習中文歌，只為了在演唱會給粉絲驚喜，如圭賢、IU、潤娥等，以下這15組藝人唱中文歌，發音都可說是標準得讓人驚豔！

▲韓星唱中文歌越來越厲害。（圖／記者李毓康、季相儒、張一中、周書羽攝）

IU《三寸天堂》

IU曾說，在華語地區開演唱會時，都會聽到粉絲用韓文一起合唱，為了報答大家，興起了唱中文歌的想法。她在演唱會上唱過《小幸運》、《三寸天堂》等中文歌，更令人驚喜的是，連包含台語的《愛情》、粵語的《喜帖街》、《夜信》都發音精準，是台灣粉絲一致認可的「中文強者」。

圭賢《雪花》

說到「中文發音標準」的韓星，Super Junior的圭賢肯定榜上有名，而且還是數一數二。他屬於小分隊「Super Junior-M」，曾在台灣長居3個月，說起中文來不僅流利，還有明顯的台灣腔，唱過的中文歌更是不勝枚舉，例如《雪花》、《如果你也聽說》、《原諒我》，這幾首歌至今都仍是粉絲心中經典。

厲旭《七里香》

「Super Junior-M」中，除了圭賢之外，其他成員也都苦心學習過、具備不錯的中文能力。其中，厲旭唱過的《七里香》、《原諒我》等歌曲，就也因為發音標準、感情懇切，被不少粉絲推為必聽歌曲之一。

潤娥《十七》

潤娥向來被粉絲稱讚「中文十級」，從練習生時期就開始學中文，出道後也持續學習，到現在已經能說流利的中文，甚至接受媒體採訪時都不需要翻譯。她去年底來台開見面會，唱了S.H.E的《十七》，甜甜的歌聲加上毫無突兀感的發音，融化不少歌迷。

昌珉 《聽海》

「東方神起」的昌珉跟Super Junior、潤娥同屬SM娛樂公司，一樣也花了不少心力學習中文，雖然平時比較少展現，但2013年曾在巡迴演唱會上帶來張惠妹的《聽海》，爆發出積累已久的中文實力，一開口就令粉絲驚豔。

DAY6《小情歌》

DAY6在2015年9月出道，10月就到台灣舉辦showcase，雖然是第一次到海外演出，但準備充足，特別練了蘇打綠的《小情歌》，每個成員都發音標準，不只驚豔DAY6粉絲，在影片曝光後，也被不少蘇打綠粉絲轉發、稱讚。他們2017年再度來台，也再次準備了《告白氣球》，大大滿足歌迷。

任炫植《修煉愛情》

「BTOB」成員任炫植曾在上海留學，因此具備基本的中文能力，連捲舌音也難不倒他，而且知道不少韓國人不熟悉的中文歌。他曾在廣播節目中演唱《彩虹》、《心牆》，在2017年來台灣開演唱會時，還唱了林俊傑的《修煉愛情》，送給粉絲一個大驚喜。

姜昇潤《溫柔》

「WINNER」隊長姜昇潤曾參加中韓合作節目《作戰吧偶像》，跟大陸歌手合作，唱過《不能說的秘密》和《溫柔》，為了完美詮釋中文歌曲，一首歌就練了一個月，費盡苦心。WINNER去年來台開唱，他還特地找中文老師矯正發音，再次在歌迷面前清唱《溫柔》，可說是誠意十足。

任時完《星晴》

任時完出身自偶像男團「帝國之子」，2015年單獨來台舉辦見面會，特地苦練周杰倫的《星晴》，一開口就是超完美的中文發音，讓不少粉絲嚇一跳。他雖然謙虛表示有找老師矯正發音，而且光背歌詞就背了一周，但惡補成果太好，仍令歌迷感嘆「果然是學霸」。

朴政珉《因為愛》

SS501出身的朴政珉曾經跟台韓合資的經紀公司簽約，並在2011年來台主演偶像劇《翻糖花園》，學了不少中文。他不僅為這部戲獻唱插曲《壞人》，隔年到上海開見面會，也翻唱韋禮安的《因為愛》，大秀累積的中文實力。

Roy Kim《天黑黑》

實力派歌手Roy Kim在2016年來台開演唱會，為了台灣歌迷，特地提前重錄《天黑黑》這首歌，超標準咬字、充滿韻味的腔調都令人驚豔。他其實不會中文，為了錄這首歌，整整一周反覆聽原曲，並在中文老師的指導下錄製，但還是花了4小時才錄完，光是副歌一句台語歌詞就錄了2小時，非常耗費心力，但也因此才有了令人驚嘆的成果。

Gummy《至少還有你》

知名的OST女王Gummy曾在2016年來台，擔任宋仲基粉絲見面會的嘉賓，雖然不是活動主角，卻還是用心準備，除了以中文向大家打招呼，還瞞著宋仲基，驚喜演唱《至少還有你》，穩健表現一點都不像初學者，讓現場歌迷大飽耳福。

2AM《紅豆》

同樣以抒情唱功出名的2AM，現在雖然已經各自發展，但2012年曾一起來台開演唱會，為了粉絲特別練唱《紅豆》，帶領全場大合唱，場面十分感人。他們隔年再度到台灣，也不忘練唱新的中文歌曲，還事先接受粉絲點歌，最後除了演唱一小段經典的《紅豆》，也帶來《倔強》。

頌樂、鄭容和《小酒窩》

韓國《音樂銀行》2017年曾到新加坡舉辦，為了當地歌迷，「CNBLUE」主唱鄭容和與「MAMAMOO」隊長頌樂合作，帶來對唱曲《小酒窩》。2人唱起中文，都與原本唱韓文的方式不太一樣，音色甜美加上發音標準，明顯下足苦工，立刻圈了不少粉絲。

柳昇佑、鄭世雲、MIND U《魚仔》

鄭世雲、柳昇佑、MIND U曾在2017年底來台舉辦聯合粉絲見面會，為了讓台灣歌迷更有共鳴，精心準備盧廣仲的《魚仔》，還自彈自唱，作為安可禮物，3人本來就都以溫柔的好音色聞名，一起演唱這首歌更有韻味。鄭世雲隔年二度來台，也再次獻上獨唱版本，讓粉絲滿足不已。