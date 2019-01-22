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白家綺拿一人薪2人主持「超好孕」　胡瓜卡出收視率

記者林彥君／台北報導

胡瓜、白家綺主持民視歌唱選秀節目《台灣那麼旺 Taiwan No.1》節目在去年12月29日改版，「金牌卡位戰」播出創平均收視率為3.50全國第一，收視人口1,518,000人，最高一分鐘為4.17。胡瓜認為台灣音樂水準高，參賽者選歌又經典，觀眾討論熱烈，「不管是支持、討論或者謾罵，我們都接受，因為我們夠真。」

▲▼胡瓜和白家綺。（圖／民視提供）

▲胡瓜和白家綺衝出高收視。（圖／民視提供）

胡瓜、白家綺在攝影棚大吃紅麴饅頭與豬造型刈包，象徵收視長紅發發發、收視高高掛。 胡瓜笑說「卡」出好成績、「卡」到收視屢屢創下新高，代表我們節目往正確的方向走，懷孕的白家綺感性說：「謝謝瓜哥帶領我們團隊進步，往正確的方向走，感謝觀眾用收視率肯定我們。」民視資深副總經理許念台到場獻上祝福，笑說我們付白家綺一人薪水兩個人來，帶給我們好「孕氣」。

▲▼胡瓜和白家綺。（圖／民視提供）

▲胡瓜和白家綺。（圖／民視提供）

胡瓜提到日前到馬來西亞吉隆坡造成轟動，胡瓜搞笑說節目在東南亞播出數十年，觀眾都是看他長大的，還向全亞洲的華人歌手下戰帖，如果想拿獎金、想秀自己甚至想紅，快來《台灣那麼旺 Taiwan No.1》報名，這他沒辦法飛過去，一定前來棚攝影參賽，一圓明星夢。

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