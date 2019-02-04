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專訪／何蓓蓓拍《金家》皮皮挫　買樂透舒壓笑喊：幫自己贖身

記者李欣容／專訪

何蓓蓓大學畢業後從模特兒、廣告和主理主持起家，2007年主持過《爆桿賓果王》，後來她開始想朝戲劇圈發展，但一直都不見起色，前幾年生活還是必須靠家人金援，甚至發票中200元也會讓她苦惱該怎麼分配，直到近兩年才好轉，去年她在《金家好媳婦》飾演金欣茹，和高宇蓁、韓瑜等有許多對手戲，也讓她戲約變多。

▲▼專訪 何蓓蓓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何蓓蓓在《金家》表現獲得觀眾喜愛。（圖／記者屠惠剛攝）

何蓓蓓笑起來給人陽光溫暖的感覺，第一次跟三立合作，她就像誤入叢林的小白兔，「大家都很資深啊，麗麗姐是影后，宇蓁姐不笑的時候很冰山，剛進去的時候真的很挫，很怕NG。」

她每天告訴自己，不能當老鼠屎，壞了一鍋粥，要好好表現，才能跟上這些前輩的腳步，某天等戲的時候，高宇蓁突然拍拍她，跟她說：「欸，那天播出我家人有看到，說妳表現很自然很好，加油，可以可以！」讓何蓓蓓感動到眼框泛淚，受寵若驚，包括黃少祺也會私下鼓勵她。

▲▼專訪 何蓓蓓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何蓓蓓過去一年瘦了8公斤。（圖／記者屠惠剛攝）

何蓓蓓認為，整個劇組就像是一台機器，演員是小螺絲，「當每個人都很優秀的時候，我就很怕是因為我壞了，讓整組鏈子掉了，就不好了，所以每次過戲都要謹惕自己。」

在高壓的環境下，何蓓蓓有時做夢會哭醒，有時又笑醒，連她自己都不知道原因，還上網查周公解夢，「想說會有號碼，去買一下樂透，幫自己贖身。」

買樂透、打電動，或是找演員跟她一起短視頻是她紓壓的方式，「我會分散注意力，直到上戲前再把壓力收回來，只有在那樣的壓力下，才會把自己ㄍㄧㄥ住。」

▲▼專訪 何蓓蓓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何蓓蓓靠買樂透舒壓。（圖／記者屠惠剛攝）

她樂觀、開朗，又懂得排解負能量，但其實何蓓蓓剛出道時並不順利，前幾年只要回家，家人都會勸她找份穩定的工作，「那種壓力其實很大，我想回家，我想看家人，可是每次都會不開心收場，因為最後沒有共識，到後來變成是逃避話題，他們也不想不開心，但又擔心，我就是還想試試看，所以前面日子都是有種有家歸不得的感覺。」

台北到高雄，361公里的路程，何蓓蓓都在想著，什麼時候，什麼時間點，他們又會開始問工作的事，「有時候不是不想在家待久，是時間一久，他們會覺得妳好像很閒，是不是因為妳工作少，工作少就沒錢，那要不要換工作？」面對家人的腦補，她無力反駁，只想躲。

▲▼專訪 何蓓蓓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何蓓蓓曾過著拮据生活。（圖／記者屠惠剛攝）

大學剛畢業每個月還有廣告收入，2、3年後轉型當演員，過了5、6年悲慘的日子，一直到近期才好轉，最慘的時候連中統一發票200元，她都在想，「我要怎麼分配這200元才能好好的活下去。」

走過低潮期，何蓓蓓步上軌道，還利用業餘時間進修EMBA，她讀的是風險管理，笑說：「想說多學一點不是自己領域的東西，我還去學了品酒，拿完碩士也可以去學品咖啡啊！我還報名了拳擊課，之後還要學騎馬呢。」

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何蓓蓓, 金家好媳婦, 金欣茹, 高宇蓁, 韓瑜

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