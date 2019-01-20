ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曹西平怕錢留棄父手足哽咽立遺囑　謝震武霸氣「我幫你處理」

記者林彥君／台北報導

曹西平日前上高點綜合台法律談話綜藝節目《震震有詞》，他談到父親遺產爭奪事件，激動處忍不住哽咽落淚，並聲明之後自己的遺產絕不讓曹家人介入處理，律師團提醒曹西平他的手足為法定繼承人，讓他氣得決定要先立遺囑。

▲▼ 曹西平上謝震武的節目談遺產。（圖／高點綜合台提供）

▲曹西平（左起）日前上謝震武的節目談遺產。（圖／高點綜合台提供）
 
藝人曹西平多年前因父母遺產問題與手足鬧翻，更被手足誣賴侵佔父親5棟房產，他氣憤地說：「我是拿錢回去的人，怎麼變成我在爭遺產？」爸爸當時名下財產被銀行抵押，現金都轉到美國或大陸，每棟房子都有負債，他回想當時銀行利息高達12%，每個月要付貸款14萬9千元，他的手足都不願意付錢，曹西平扛下所有債款，「壓力大到我都圓形禿、大失眠！」
 
他回想當時年邁的父親，居住在台中獨自看病，一去就是一整天，到了後期在急診室，醫生要曹西平決定要急救還是放棄？想到當時天人交戰的情況，曹西平難過到哽咽掉淚，他說：「家人沒有一個人幫忙，爸爸後事處理完畢後，相隔這麼多年，沒有一句謝謝，還被手足誣陷說我在爭遺產。」

▲▼ 曹西平上謝震武的節目談遺產。（圖／高點綜合台提供）

▲曹西平談到父親忍不住落淚。（圖／高點綜合台提供）
 
曹西平表示已經跟其他曹家的人沒有往來，未來他的遺產不願意讓曹的人介入處理，「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」沒想到律師團提醒曹西平他的手足是法定繼承人，依法律規定法定繼承人有「特留分」，不過律師也提出不同建議，只要曹西平遺囑載明受到重大侮辱或虐待，繼承人可能連特留分都拿不到。
 
主持人謝震武律師表示這麼多年來常聽曹西平講述這一切，非常清楚來龍去脈，看到曹西平落淚，讓他也相當難過。謝震武說：「大家認識這麼久，如果有需要我幫你處理這些事情啦！」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

推薦閱讀

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

胡睿兒涉撿屍醜聞　林采緹曝「對老公降低信任」找吳宗憲求救

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

胡睿兒涉撿屍醜聞　林采緹曝「對老公降低信任」找吳宗憲求救

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」
  2. 蔡依林：我是亞洲流行光明燈！　「4年一次」跟閏年一樣久
  3. Jimin溫暖自創曲「原本超黑暗」！公開歌詞背後隱藏意義
  4. 首爾夜店捕獲柯震東！　一看旁邊...房祖名3秒乾完一杯
  5. 2018歌手口碑榜冠軍是「他」　打趴周杰倫、林俊傑等4歌壇天王！
  6. 曹西平怕錢留棄父手足哽咽立遺囑　謝震武霸氣「我幫你處理」
  7. 首次挑戰古裝　過動兒裴斗娜拿鋤頭對抗殭屍
  8. 「天王」外遇扶正小三！　正宮忍20年心碎看破「削髮出家」
  9. 文慧如舉辦人生首場簽唱會！　「螢光綠露肚裝」登場
  10. 蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！　下秒問：鼻子可以通嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366