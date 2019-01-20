曹西平怕錢留棄父手足哽咽立遺囑　謝震武霸氣「我幫你處理」

記者林彥君／台北報導



曹西平日前上高點綜合台法律談話綜藝節目《震震有詞》，他談到父親遺產爭奪事件，激動處忍不住哽咽落淚，並聲明之後自己的遺產絕不讓曹家人介入處理，律師團提醒曹西平他的手足為法定繼承人，讓他氣得決定要先立遺囑。

▲曹西平（左起）日前上謝震武的節目談遺產。（圖／高點綜合台提供）



藝人曹西平多年前因父母遺產問題與手足鬧翻，更被手足誣賴侵佔父親5棟房產，他氣憤地說：「我是拿錢回去的人，怎麼變成我在爭遺產？」爸爸當時名下財產被銀行抵押，現金都轉到美國或大陸，每棟房子都有負債，他回想當時銀行利息高達12%，每個月要付貸款14萬9千元，他的手足都不願意付錢，曹西平扛下所有債款，「壓力大到我都圓形禿、大失眠！」



他回想當時年邁的父親，居住在台中獨自看病，一去就是一整天，到了後期在急診室，醫生要曹西平決定要急救還是放棄？想到當時天人交戰的情況，曹西平難過到哽咽掉淚，他說：「家人沒有一個人幫忙，爸爸後事處理完畢後，相隔這麼多年，沒有一句謝謝，還被手足誣陷說我在爭遺產。」

▲曹西平談到父親忍不住落淚。（圖／高點綜合台提供）



曹西平表示已經跟其他曹家的人沒有往來，未來他的遺產不願意讓曹的人介入處理，「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」沒想到律師團提醒曹西平他的手足是法定繼承人，依法律規定法定繼承人有「特留分」，不過律師也提出不同建議，只要曹西平遺囑載明受到重大侮辱或虐待，繼承人可能連特留分都拿不到。



主持人謝震武律師表示這麼多年來常聽曹西平講述這一切，非常清楚來龍去脈，看到曹西平落淚，讓他也相當難過。謝震武說：「大家認識這麼久，如果有需要我幫你處理這些事情啦！」