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劉詩詩方闢謠離婚要求刪除！　爆料網紅96字發聲：沒告我造謠啊

記者陳芊秀／綜合報導

明星夫妻檔吳奇隆與劉詩詩近日再陷婚變傳聞，被爆料網紅「王大發」在直播中直指兩人「已離婚」，而陸網傳出劉詩詩方昨日發公函，要求刪除離婚等不實且有損名譽等傳言，被視為劉詩詩闢謠。而爆料網紅王大發昨日（23）發文回應：「也沒告我造謠啊！」

▲▼網傳劉詩詩方發函要求刪除離婚等不實揣測。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩出手回應離婚。（圖／翻攝自劉詩詩微博、新浪娛樂微博）

▲網傳劉詩詩方發函要求刪除離婚等不實揣測。（圖／翻攝自微博）

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王大發針對網傳劉詩詩方發的公函表示：「人家劉詩詩也沒告我造謠呀，人家告的是狗仔偷拍。」強調自己並未被指控造謠。她進一步指出：「也沒說自己沒離啊，人家只是說狗仔幾句話惡意引導。」她認為，劉詩詩方的聲明並未直接否認離婚傳聞，而是針對狗仔報導的惡意引導進行澄清，最後說：「人家就是不想承認，咱們別問了，得饒人處且饒人吧。」並感嘆「春秋筆法還是厲害」。

▲▼王大發回應劉詩詩。（圖／翻攝自微博）

▲王大發回應劉詩詩方發函。（圖／翻攝自微博）

而王大發回應中的「春秋筆法」，根據台灣教育部成語檢索解釋，此說法出自孔子《春秋》，常以一字一語寓褒貶之義。故後世稱文筆曲折而意含褒貶的文字寓「春秋筆法」。陸網用「春秋筆法」比喻話不好好說、不直說，隱藏細節。

王大發也在留言串回應網友，「你只想信你想信的都行，人家有商業價值要考慮」。更強調自己並沒有因爆料娛樂圈八卦賺錢，「既然沒收錢，那我肯定不說假話」。

▲▼王大發回應劉詩詩。（圖／翻攝自微博）

▲▼王大發回應劉詩詩。（圖／翻攝自微博）

▲王大發表示爆料娛樂圈八卦沒有收過錢，更不會說假話。（圖／翻攝自微博）

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劉詩詩, 吳奇隆, 王大發

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