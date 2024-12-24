小孟老師／12月24日星座運勢　平安夜好冷！魔羯給我擁抱

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：具有分析能力
感情：順暢和諧溝通
財運：做好投資決策
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：得到新的客戶
感情：愛的冒險旅程
財運：有進財多行善
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：網拍經營順暢
感情：愛的浪漫氛圍
財運：提高投資水準
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：外出洽談獲利
感情：溫暖中的擁抱
財運：投資適應變化
幸運色：白色
貴人：射手
小人：天秤
工作：信用品德良好
感情：甜蜜中的永恆
財運：提高適應能力
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：魔羯
工作：懂得讚美誇獎
感情：愛情賞心悅目
財運：精進財金知識
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：射手
【水象星座】
工作：大談人生經驗
感情：深情交流心動
財運：提高競爭能力
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：企劃創意十足
感情：歡樂歡聚時刻
財運：加強投資學習
幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：廣招賢能人士
感情：愛的滋養陪伴
財運：降低投資損失
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：水瓶
【火象星座】
工作：客戶溝通順暢
感情：深情永恆守候
財運：瞭解避免風險
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：金牛
工作：洽談生意順利
感情：溫馨幸福綻放
財運：考慮流動風險
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：公司同事幫忙
感情：幸福相互照顧
財運：加強風險控制
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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