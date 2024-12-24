李炳輝剛接到尾牙「中風妻跌倒骨折」！等不到病房開刀　友發文急求助

記者田暐瑋／綜合報導

75歲的視障歌手李炳輝，曾以台語歌《流浪到淡水》紅遍全台，歷經2度中風的他，近年以街頭演出與零星商演維持生計，一度傳出陷入經濟困難，引發外界關切。李炳輝最近接到今年的第一場尾牙表演，怎料妻子雅惠在最近又摔倒，導致骨折，並需接受手術，再度面臨難關，好友許常德為此發文請求外界幫助。

▲李炳輝。（圖／記者葉文正攝）

許常德在臉書發文透露，李炳輝的老婆雅惠意外摔倒骨折，由於家中沒有其他家人，突然發生的狀況讓雅惠一時不知所措，因此無法立即住院，回家後忍痛了一晚，隔天才去掛急診，必須開刀手術，現在正在排隊等待。李炳輝目前接到1月3日的尾牙演出，如今面臨妻子受傷手術，心裡相當著急，發文向外界求助，希望有北部的骨科醫生能夠提供幫助。

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▲許常德、李炳輝。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）



許常德先前分享這場尾牙邀約的幕後故事，透露今年邀請李炳輝演出的廠商，先前也曾捐贈40萬元的商品，幫助台語歌后陳盈潔一臂之力：「這個廠商的總經理Fion就一股感動吧，就說他們公司尾牙可以邀請李炳輝大哥嗎？」許常德也透露自己正在構思如何呈現這場尾牙秀：「我要在12/25前，把這個尾牙秀的想法和音樂做出來，讓大家可以具體的（地）看到聽到這個秀可以很歡樂、很勵志、很節慶！！！」

