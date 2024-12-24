ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李炳輝剛接到尾牙「中風妻跌倒骨折」！等不到病房開刀　友發文急求助

記者田暐瑋／綜合報導

75歲的視障歌手李炳輝，曾以台語歌《流浪到淡水》紅遍全台，歷經2度中風的他，近年以街頭演出與零星商演維持生計，一度傳出陷入經濟困難，引發外界關切。李炳輝最近接到今年的第一場尾牙表演，怎料妻子雅惠在最近又摔倒，導致骨折，並需接受手術，再度面臨難關，好友許常德為此發文請求外界幫助。

▲李炳輝提到受到江蕙照顧。（圖／記者葉文正攝）

▲李炳輝。（圖／記者葉文正攝）

許常德在臉書發文透露，李炳輝的老婆雅惠意外摔倒骨折，由於家中沒有其他家人，突然發生的狀況讓雅惠一時不知所措，因此無法立即住院，回家後忍痛了一晚，隔天才去掛急診，必須開刀手術，現在正在排隊等待。李炳輝目前接到1月3日的尾牙演出，如今面臨妻子受傷手術，心裡相當著急，發文向外界求助，希望有北部的骨科醫生能夠提供幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許常德、李炳輝。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

▲許常德、李炳輝。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

許常德先前分享這場尾牙邀約的幕後故事，透露今年邀請李炳輝演出的廠商，先前也曾捐贈40萬元的商品，幫助台語歌后陳盈潔一臂之力：「這個廠商的總經理Fion就一股感動吧，就說他們公司尾牙可以邀請李炳輝大哥嗎？」許常德也透露自己正在構思如何呈現這場尾牙秀：「我要在12/25前，把這個尾牙秀的想法和音樂做出來，讓大家可以具體的（地）看到聽到這個秀可以很歡樂、很勵志、很節慶！！！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼

《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

劉詩詩遭爆離婚首發聲了！「發函警告要求刪文」內容曝光批：惡劣

劉詩詩遭爆離婚首發聲了！「發函警告要求刪文」內容曝光批：惡劣

愛莉莎莎遭「前任集體封鎖＋退追」！　傻眼吐槽：我又沒劈腿

愛莉莎莎遭「前任集體封鎖＋退追」！　傻眼吐槽：我又沒劈腿

Lulu白冷2年了！半夜出動「超暖神器」：現在才發現 在家28度爽翻

Lulu白冷2年了！半夜出動「超暖神器」：現在才發現 在家28度爽翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

劉詩詩遭爆離婚首發聲了！「發函警告要求刪文」內容曝光批：惡劣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李炳輝

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 香港綠葉男星曹濟病逝！享壽83歲…演過22次金庸劇「靈智上人」最紅
  2. 宋旻浩爆當兵狂翹班　首爾市長出手了！下令全面調查「嚴厲處置」
  3. 依依離婚1年認暈船曖昧對象！　男方撩人技巧超高超「後續發展曝光」
  4. 最帥女星是她！　徐懷鈺睽違22年扮男裝...驚天帥照曝光
  5. 哈孝遠痛風又三高！6年婚姻亮紅燈「夫妻分房睡」　懷疑自我：連球隊都沒了
  6. 孫興證實復合林美貞「情牽分合20年」：很珍惜　認和平分手前女友
  7. KID老婆產後2周「再度就醫動手術」！哽咽哭了：很多媽媽有這樣的狀況
  8. 玄彬談孫藝真露幸福笑容：我老婆是中殿娘娘，兒子是世子
  9. 藏了4個月...曾薀帆無預警宣布好消息：一切都是緣分
  10. 不正經聖誕交換禮物！　峮峮禮物竟讓KID大爆氣

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366