「精神者聯盟」埋梗18年《異裂》畫句點影迷驚愕　導演說話了

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記者王筱筑／報導

本週上映的《異裂》，由擅長拍攝驚悚片的印裔美籍導演M.奈沙馬蘭執導，故事接續在2000年的《驚心動魄》與2017年熱門片《分裂》之後，是「精神者聯盟」三部曲系列的第三部作品，奈沙馬蘭接受ETtoday《星光好選喆》節目專訪時，和大家分享他埋梗18年，創造三部曲的幕後秘辛！

▼《異裂》導演M.奈沙馬蘭、男主角詹姆斯麥艾維是本周《星光好選喆》節目大咖來賓。

由奈沙馬蘭自編自導的《分裂》自2017年推出，融合了他擅長的驚悚元素外，更探討多重人格所帶來的影響，再次成功打造一部新鮮感十足的原創恐怖電影，也締造全球驚人票房紀錄。片尾布魯斯威利出現的彩蛋，更把故事的宇宙觀一路連結到了2000年他執導的《驚心動魄》，造成當時一陣轟動與話題熱潮。

從沒拍過續集電影的奈沙馬蘭，現在卻一口氣出現了二、三部曲，建立起另一個電影宇宙觀，他開心說：「我覺得能夠去創造一個完全原創的角色、原創的故事，並且還受到觀眾喜愛，是一件很棒的事情！」

因為他認為現在能吸引觀眾的幾乎都是本來大家就熟悉，或是早已知道的題材，「我有機會能為觀眾創造全新的角色，看到觀眾對角色如此有共鳴、粉絲如此相挺，這對我來說很重要！」更開心的說：「同時身兼編劇的我，看到觀眾如此關心《異裂》裡這三個角色，我感到很榮幸！」

也透露其實他從18年前就計畫拍攝三部曲電影，但過程並非完全順利，「我一開始是這樣計畫的，但這計劃一度被我放棄了15年…因為當時觀眾看完《驚心動魄》後反應滿詭異的，尤其美國觀眾觀後感大多都是『我到底看了什麼』…」觀眾對電影沒有共鳴，讓當時的奈沙馬蘭感到很受傷，因此拍了《靈異象限》《陰森林》《水中的女人》等片。

奈沙馬蘭曾經透露過，在拍《驚心動魄》時就想要介紹凱文出場，雖然後來沒有拍出來，但卻留下一點線索，就是電影最後大衛在體育館人潮中碰到一對母子，暗示了那為男孩就是凱文，而看似有虐童傾向的女性則是凱文的母親。

▼《異裂》紐約首映會獨家報導完整收錄於本周末播出之《星光好選喆》。

多年過後，觀眾又開始討論起《驚心動魄》，對拍小品電影比較有興趣的奈沙馬蘭，自然而然就拍了《分裂》這部片，串起了三部曲電影的誕生。

奈沙馬蘭從《驚心動魄》、《分裂》再到《異裂》，花了近20年時間才把整個故事完整連結，企圖打造專屬於他的另類英雄世界觀，這樣的架構類似「超級英雄電影」系列，「漫威和DC一直都是我的靈感，我從小就是那種喜歡假裝自己是蝙蝠俠，還想當超人、綠光戰警，甚至我還做了一個綠光戰警的戒指，還有水行俠等等...」

▲《異裂》導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）表示自己從小就是超級英雄迷。（圖／達志影像／美聯社）

不過漫威的電影宇宙2008年才開始，《驚心動魄》的誕生甚至比漫威宇宙還早了個8年，也讓期盼多年的影迷們更期待「精神者聯盟」第三部曲《異裂》究竟會如何發展。更多《異裂》完整卡司專訪和首映會獨家報導，鎖定由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還有《為了你相聚》的獨家訪問片段，以及要送出電影《為了你相聚》的原著小說，敬請鎖定收看！

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