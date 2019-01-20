ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「精神者聯盟」埋梗18年《異裂》畫句點影迷驚愕　導演說話了

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

記者王筱筑／報導

本週上映的《異裂》，由擅長拍攝驚悚片的印裔美籍導演M.奈沙馬蘭執導，故事接續在2000年的《驚心動魄》與2017年熱門片《分裂》之後，是「精神者聯盟」三部曲系列的第三部作品，奈沙馬蘭接受ETtoday《星光好選喆》節目專訪時，和大家分享他埋梗18年，創造三部曲的幕後秘辛！

▼《異裂》導演M.奈沙馬蘭、男主角詹姆斯麥艾維是本周《星光好選喆》節目大咖來賓。

由奈沙馬蘭自編自導的《分裂》自2017年推出，融合了他擅長的驚悚元素外，更探討多重人格所帶來的影響，再次成功打造一部新鮮感十足的原創恐怖電影，也締造全球驚人票房紀錄。片尾布魯斯威利出現的彩蛋，更把故事的宇宙觀一路連結到了2000年他執導的《驚心動魄》，造成當時一陣轟動與話題熱潮。

 從沒拍過續集電影的奈沙馬蘭，現在卻一口氣出現了二、三部曲，建立起另一個電影宇宙觀，他開心說：「我覺得能夠去創造一個完全原創的角色、原創的故事，並且還受到觀眾喜愛，是一件很棒的事情！」

因為他認為現在能吸引觀眾的幾乎都是本來大家就熟悉，或是早已知道的題材，「我有機會能為觀眾創造全新的角色，看到觀眾對角色如此有共鳴、粉絲如此相挺，這對我來說很重要！」更開心的說：「同時身兼編劇的我，看到觀眾如此關心《異裂》裡這三個角色，我感到很榮幸！」

也透露其實他從18年前就計畫拍攝三部曲電影，但過程並非完全順利，「我一開始是這樣計畫的，但這計劃一度被我放棄了15年…因為當時觀眾看完《驚心動魄》後反應滿詭異的，尤其美國觀眾觀後感大多都是『我到底看了什麼』…」觀眾對電影沒有共鳴，讓當時的奈沙馬蘭感到很受傷，因此拍了《靈異象限》《陰森林》《水中的女人》等片。

奈沙馬蘭曾經透露過，在拍《驚心動魄》時就想要介紹凱文出場，雖然後來沒有拍出來，但卻留下一點線索，就是電影最後大衛在體育館人潮中碰到一對母子，暗示了那為男孩就是凱文，而看似有虐童傾向的女性則是凱文的母親。

▼《異裂》紐約首映會獨家報導完整收錄於本周末播出之《星光好選喆》。

多年過後，觀眾又開始討論起《驚心動魄》，對拍小品電影比較有興趣的奈沙馬蘭，自然而然就拍了《分裂》這部片，串起了三部曲電影的誕生。

奈沙馬蘭從《驚心動魄》、《分裂》再到《異裂》，花了近20年時間才把整個故事完整連結，企圖打造專屬於他的另類英雄世界觀，這樣的架構類似「超級英雄電影」系列，「漫威和DC一直都是我的靈感，我從小就是那種喜歡假裝自己是蝙蝠俠，還想當超人、綠光戰警，甚至我還做了一個綠光戰警的戒指，還有水行俠等等...」

奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲《異裂》導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）表示自己從小就是超級英雄迷。（圖／達志影像／美聯社）

不過漫威的電影宇宙2008年才開始，《驚心動魄》的誕生甚至比漫威宇宙還早了個8年，也讓期盼多年的影迷們更期待「精神者聯盟」第三部曲《異裂》究竟會如何發展。更多《異裂》完整卡司專訪和首映會獨家報導，鎖定由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還有《為了你相聚》的獨家訪問片段，以及要送出電影《為了你相聚》的原著小說，敬請鎖定收看！

 ►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

推薦閱讀

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

小孩畫的「全家福沒有他」　石頭心酸：我不能放下五月天！

吳姍儒主持尾牙..見到「她」激動腿軟！　台上圓夢直接要Line

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

小孩畫的「全家福沒有他」　石頭心酸：我不能放下五月天！

吳姍儒主持尾牙..見到「她」激動腿軟！　台上圓夢直接要Line

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

異裂, 分裂, 驚心動魄, 星光好選喆, 奈沙馬蘭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「精神者聯盟」埋梗18年《異裂》畫句點影迷驚愕　導演說話了
  2. 紅髮艾德3萬張票搶光「卡在結帳」！粉絲怒：等10分鐘卻被取消
  3. 胡宇威將迎接「新身分」　曝結婚2大條件
  4. 2019渣男代表！陸網列「8男星劣跡」　圈內人直接點名「他」夠壞
  5. 潘瑋柏嗆「王菲很難搞」　謝霆鋒一聽臉沉了…下秒脫口「這句話」
  6. 小股民戰勝上市公司＋趙薇！　龍薇收購祥源案一審判賠220萬
  7. 蕭煌奇過年陪家人打牌「推筒子」　想吃媽媽這道拿手菜
  8. 秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了
  9. 謝承均曝曾莞婷私下「按摩後模樣」　曾國城：你們一定有交往！
  10. 胡睿兒涉撿屍醜聞　林采緹曝「對老公降低信任」找吳宗憲求救

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366