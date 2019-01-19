咘咘深蹲有「偶包」啦！　BO妞劈開大腿…網萌翻求轉身

記者陳芊秀／綜合報導

藝人賈靜雯近日全家出遊，可愛女兒咘咘、BO妞第一次踏上高雄！她曬出一連串照片，被高雄民眾認出是去駁二藝術特區，最後全家福合照要來個「深蹲」POSE，沒想到其中2位有「偶包」啦！

▲賈靜雯一家難得來高雄玩。（圖／翻攝自臉書／賈靜雯）

打從家裡出發開始，咘咘和BO妞維持好奇的表情，到了駁二藝術特區拍照，她見媽媽賈靜雯手臂停著一隻鸚鵡，忍不住伸手想摸，妹妹BO妞也瞪著大眼睛直盯。正當全家打算學大型人偶擺深蹲POSE，她和老爸修杰楷卻拋不開偶像包袱，尷尬彎腰的害羞模樣就這樣被拍下。

▲咘咘和BO妞出發去高雄，好奇玩遮陽帽。（圖／翻攝自臉書／賈靜雯）

▲賈靜雯一家悄悄到高雄駁二藝術特區踏青。（圖／翻攝自臉書／賈靜雯）



▲賈靜雯大膽玩鸚鵡。（圖／翻攝自臉書／賈靜雯）

▲賈靜雯全家學人偶深蹲POSE，咘咘彎腰有偶包，BO妞邁開大步。（圖／翻攝自臉書／賈靜雯）

網友驚喜巧遇賈靜雯一家，直說「那天有看到你們，難得全家出遊，就不好意思打擾了，咘咘真的好可愛！咘咘和BO妞！」高雄在地網友也相當激動，加上歌手蕭敬騰19、20日要舉行演唱會，激動猜測「該不會來看老蕭」、「歡迎來高雄玩」、「駁二很多好玩的地方」、「駁二是個沒有年齡限制的交遊地。」眾人笑讚咘咘和BO妞深蹲照超可愛，「好好奇Bo妞深蹲的正面臉部表情」、「咘咘好帥！」

▲咘咘、BO妞第一次到高雄玩得超開心。（圖／翻攝自臉書／賈靜雯）