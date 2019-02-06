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除了災難英雄片你可以看更多！　私心推薦2018被低估電影（上）

記者許瑞麟／綜合報導

2018年全球電影票房創新高，多虧多部超級英雄片，但對於一些電影礙於題材、宣傳、上映時間等，並沒有獲得太多注目，在此筆者私心推薦2018年被低估的好作品，如果過年不知道該看什麼，可以找找以下8部電影。

《厭世媽咪日記》（Tully）

▲▼《厭世媽咪日記》莎莉賽隆。（圖／傳影互動提供）

由莎莉賽隆（Charlize Theron）主演，描述女主角意外迎來第3胎，但照顧孩子、處理家務已經讓她身心俱疲，不得不尋求夜間保母的協助。

千萬別將本片視為一般的家庭喜劇，一個女人升格當妻子，甚至是母親時，人生完全進入全新的階段，得面對生產完身材走樣、和丈夫間的無趣生活、照顧孩子的疲憊、盡力扮演好每個角色，卻總是孤獨，回頭看看過去自己的光鮮亮麗、無拘無束時，更是充滿感嘆。

這不是要你不要選擇婚姻、走入家庭，而是要你知道，要懂得多愛自己一點，不要忘了當初選擇的理由。尤其最後保姆的真實身份，更是一筆驚奇。在女主角、劇本、導演上，都讓我相當喜愛本片，可惜討論度並不高。

《美國動物》（American Animals）

▲▼《美國動物》伊凡彼得斯、貝瑞科漢、傑瑞德阿布拉罕森、布萊克詹納。（圖／采昌提供）

改編自真人真事，大膽地找來當年的4位竊賊，過去都在拍紀錄片的導演Bart Layton用最擅長的方法，讓本片帶點紀錄片的手法，演員和真實人物穿插，還原當年的狀況，但每個人說法各有出入，這可就有趣了，他們的印象是自己想看到的，抑或真是事實？意外成為值得思考之處。

並非《瞞天過海》系列的大手法、完美又刺激，本片的4位中二年輕人偷竊過程破洞百出，也不是想因此賺大錢，只是想藉此證明自己的與眾不同，尋找自我身分，就是如此「不完美」，才更貼近人心。

《最黑暗的時刻》（Darkest Hour）

《最黑暗的時刻》。（圖／《最黑暗的時刻》劇照）

以為只是部沉悶的歷史電影，沒想到挺有趣的。

蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）以本片獲得奧斯卡影帝，以為可能因此都把重點放在他身上，但其實這部片擁有更多令人欣賞之處，並非用流水帳描述邱吉爾的政治生涯，而是從他上任英國首相開始，面對德軍壓迫的關鍵時期，更讓人感受到他腹背受敵的壓力。

導演Joe Wright拍過《贖罪》、《安娜卡列尼娜》，將「最黑暗的時刻」最後呈現出最光明的一面，邱吉爾的豐功偉業已是眾所皆知的事，所以他專心聚焦在一件歷史大事和時期，藉此帶出邱吉爾在政壇不討人喜歡又固執，像個糟老頭，卻願意為國挺身而出，在關鍵時刻做出決定，鞏固軍心，穩定政局。如果得透過電影了解歷史，我想這部會是不錯的選擇。

《登月先鋒》（First Man）

▲▼達米恩查澤雷執導《登月先鋒》雷恩葛斯林主演。（圖／UIP提供）

這部片怎麼會被低估？因為不只在北美，台灣票房似乎也是普普。

比起上兩部作品《進擊的鼓手》、《樂來越愛你》，Damien Chazelle這部《登月先鋒》顯得評價兩極，也因此反映在票房上，大膽將一般大眾認為的太空英雄作品，拍得不那麼熱血、平易近人，卻展現他不簡單的觀點和才華，而且無論是攝影、剪輯、音效、音樂，本片發揮地淋漓盡致。

劇情專注在阿姆斯壯一步步往登月任務的方向前進，落在1961到1969年的生平故事，明明充滿光輝燦爛的事件，導演卻選擇放在阿姆斯壯的壓力、失落、擔憂、封閉疏離，在成功之前所做的犧牲和努力。也因此就算登月畫面篇幅不大，但搭配刻意的無聲環境，那種高潮才更震懾人心。

繼續閱讀：除了災難英雄片你可以看更多！　私心推薦2018被低估電影（下）

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關鍵字

厭世媽咪日記, 美國動物, 最黑暗的時刻, 登月先鋒

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