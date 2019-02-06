除了災難英雄片你可以看更多！　私心推薦2018被低估電影（下）

記者許瑞麟／綜合報導

2018年全球電影票房創新高，多虧多部超級英雄片，但對於一些電影礙於題材、宣傳、上映時間等，並沒有獲得太多注目，在此筆者私心推薦2018年被低估的好作品，如果過年不知道該看什麼，可以找找以下8部電影。

《霓裳魅影》（Phantom Thread）

由保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）執導，丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）飾演一名裁縫師，幫許多上流社會人士打造獨一無二的禮服，原本不打算成家的他，卻對餐廳服務生Alma一見鍾情，開始交往後，甚至讓女方加入工作室。看似簡單浪漫的愛情故事，卻暗藏洶湧。

各個角色性格鮮明，男女主角間帶點病態的依賴，將愛情中的愛與恨表達地淋漓盡致，雖然沒有任何情慾場景，男女主角的互動卻帶給人宛如SM般快窒息的氛圍，愛著，恨著，痛著，同時享受著。本片透過膠捲拍攝，美到像是一幅畫，帶點懷舊感，加上古典配樂、精緻細膩的禮服，彷彿在看一齣舞台劇般，充滿詩意。

《抓狂美術館》（The Square）

除了好萊塢電影，還是有很多歐洲片值得欣賞。

代表瑞典入圍2018年奧斯卡最佳外語片的《抓狂美術館》，獲得坎城影展金棕櫚獎的肯定，繼《婚姻風暴》後，導演Ruben Östlund再次對人性做出描繪，更多了些對社會的觀察。

「廣場是信任和關懷的殿堂，在這裡，每個人都有同樣的權利和義務。」電影諷刺了美術館裡的菁英文化，由Claes Bang飾演的男主角對弱勢族群的憐憫施捨，以及展覽作品不斷提及信任、人性，直到宴會上的失控演出，直接對階級地位、虛偽做出挑釁甚至是攻擊。在幽默、荒謬歡笑之餘，讓你可以思考更多事。

《BPM》

本片獲得坎城影展評審團大獎，代表法國角逐2018年奧斯卡最佳外語片，可惜最後未能入圍。

《BPM》以90年代法國巴黎的愛滋平權聯盟為背景，描述他們對反同勢力、政府、藥廠的爭取和反抗，在如此歷史上，你可以看到當時大眾對於愛滋病的無知和恐慌。不過不同於類似電影總聚焦在某個角色上，本片傳達出理念和時代的力量相當強烈，更對複雜的慾望、染病、死亡有著理性和感性兼具的描繪。

年輕演員Nahuel Pérez Biscayart和Arnaud Valois表現也很加分，在劇本、剪接、音樂、劇本上都相當突出，絕對是2018年最推薦的同志片之一（筆者也很愛《親愛的初戀》）。

《歡迎光臨奇幻城堡》（The Florida Project）

沒有穩定工作的媽媽，帶著小女孩住在一處旅館，透露美國現代社會的貧富不均、失業率高的不安定性，顯示底層人民的生活百態，明明是如此現實、令人感嘆的題材，本片卻用小孩子的角度描繪這一切，好像住在這「奇幻城堡」裡，一切都很新鮮，任何事都可以不用悲觀的角度面對。

像是媽媽為了幫小女孩慶生，搭便車到荒地，看著遠處的迪士尼樂園放的煙火，他們在夾縫中生存，也嘲笑著烏托邦的幻影。

也是因為如此，除了大量髒話以及小女孩不當的言語外，本片沒有打打殺殺、毒品交易的黑暗畫面，透過35厘米膠卷拍攝的鏡頭、鮮豔的配色，卻讓人坐立難安，看似無害，如此批判和反思手法，讓人好一陣子無法抽出情緒。

當初奬季開頭頗有聲勢，之後卻逐漸下滑，仍是筆者的心頭好，也更期待接連交出《夜晚還年輕》、《歡迎光臨奇幻城堡》導演Sean Baker未來的作品。

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