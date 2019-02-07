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砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

記者李玟儀／綜合報導

不少人整容都是以女明星為範本，幾位大陸美女都是參考對象，像范冰冰、Angelababy、楊冪、迪麗熱巴都是人選，只是效果大多很悲劇，有民眾花了新台幣46萬，結果失望嘆：「一點都不好看。」還要求整容診所退還手術費。

整成迪麗熱巴

一名大陸女子「小張」希望動刀後可以有Angelababy的眼睛、迪麗熱巴的鼻子，到醫美診所諮詢後，院方信誓旦旦表示：「可以的，只要妳願意出錢都可以。」在進行隆鼻、開眼角等手術後，花了人民幣10萬元（新台幣約46萬），其中人民幣7萬元是分期付款，沒想到結果讓她大失所望。

▲小張術前照片。（圖／翻攝自《人民網》）

手術後，小張的同事都說「你10萬塊錢都花到哪裡去了，一點都看不到效果」，想要的明星同款全都沒出現，她失望地說「一點都不好看」，不過院方卻說還在恢復期，整個恢復期大概要半年，同時承諾如果恢復期後還是不如預期，願意幫忙修復。

不過小張直接打臉診所，「就算我給他們幾年的時間，也恢復不了我想要的樣子」，並不滿地表示，如果做不到當初就不應該答應，「我說相似就行，也沒必要一模一樣，但你現在給我做的是什麼」，希望能退還當初的整容手術費，而對方則低調不回應。

▲小張術後照片。（圖／翻攝自《人民網》）

另一名想整成迪麗熱巴的還有一名汪小姐，陪朋友去整型時，意外被院方說服動了鼻部綜合型手術，前後花了5萬2千元人民幣（約23.8萬元新台幣）的醫藥費，怎料一拆線自己先被嚇歪，「從來沒這麼醜過！」

汪女氣憤地向陸媒表示，整型完的鼻子變得特別長，「人家都說我鼻子是阿凡達和雷震子的結合體。」當下一看到鏡中的自己，心情崩潰到極點，「我吐了一整天，醜到吐！」她感嘆地說其他人是花錢變美，自己卻完全失敗，「他（醫生）把我做得人不人鬼不鬼，他還很有理地說很好啊！」

▲▼汪女認為鼻子太長會失去美感，一拆線被自己醜到吐了。（圖／翻攝自看看新聞微博）

拉近看能發現，汪女的鼻子從眉心開始高聳，自認長度過長反而會失去美感，經過一番溝通，主刀醫生同意幫她動修復手術，結果出爐卻被整歪了，「左邊可以放一個指頭，右邊半個指頭都放不下去，鼻翼一邊高一邊低，已經歪到眼角了。」當面質問醫生為何又變成這樣，對方不但沒解釋，還直接把她的鼻子往左推，沒有變成熱巴鼻，反而成了歪鼻人。

整成范冰冰

▲何承熹將朋友（左）打造成迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

大陸網紅何承熹曾參加歌唱選秀節目《超級女聲》，但相較於歌藝，長相更吸引網友討論，她有著一張酷似范冰冰的臉，為了有像對方精緻的臉蛋，從15歲開始整容，耗時8年，花了人民幣800萬元（約新台幣3800萬），不僅如此，她將自己改頭換面之後，還花15天把好友整成迪麗熱巴，就連老公余小泉也一起變臉。

▲何承熹老公余小泉（右），左為李晨本尊。（圖／翻攝自微博）

細看余小泉整容後的照片，明顯、深邃的雙眼皮、高挺的鼻樑、豐厚的鼻翼，流暢的下顎弧線，和神似范冰冰的何承熹站在一起男帥女美，只不過還是逃不掉「網紅臉」的宿命，兩人的臉有明顯的塑膠感，雖然精緻但太僵硬了，不過無論如何，小倆口將自己變成明星臉，已經成了自家整型醫院最好的代言人！

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