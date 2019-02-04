《風聲》被「繩刑」凌辱、《畫皮》吃人心成妖　周迅的經典不能只有我知道

記者邱映綾／綜合報導

女星周迅向來靠著精湛、內斂的演技收服人心，是史上第一位獲得台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國電影金雞獎三金后冠的大滿貫演員，近期在《如懿傳》裡頭詮釋烏拉那拉·如懿的一生，被網友評為「教科書等級」，事實上她出道多年演過大大小小的角色，舉凡《大明宮詞》的小太平公主、《橘子紅了》的秀禾、《畫皮》的小唯、《風聲》的顧曉夢、《聽風者》的張學寧等，都讓人印象深刻，以下便列舉了她深值人心的幾個角色，哪一個是你心中的經典呢？



《如果•愛》－孫納

▲周迅在《如果•愛》中飾演女演員孫納。（圖／翻攝自劇照）



周迅在2005年由陳可辛執導的《如果•愛》中扮演女演員「孫納」，和金城武飾演的男演員「林見東」有過一段濃烈的戀愛，但最後她卻因為事業選擇了張學友所飾的導演「聶文」。

陳可辛曾說周迅的角色代表「忘記」，金城武的角色代表「記住」，張學友則代表「嫉妒」。周迅在這部片裡頭詮釋為了往上爬不惜拋棄愛情的角色，與金城武年少時曾經轟轟烈烈，但最後卻和張學友把感情化為生活，從眼神分別投射了兩種不同的愛，讓人感同身受，最後也靠著這部片拿下第43屆金馬獎最佳女主角獎。

《李米的猜想》－李米

▲《李米的猜想》裡周迅演出女計程車司機，四年來不斷尋找失蹤的男友。（圖／翻攝自劇照）



周迅在《李米的猜想》裡飾演一位女計程車司機，四年裡不停地尋找失蹤的男友-方天（鄧超 飾），最後找到卻又失去的故事。被載到的乘客中不論是走私毒品鄉下人裘水天（王寶強 飾）、張涵予飾演的警察葉傾城（王寶強 飾）還是已經改名叫馬冰的方天，都表現了不可抹滅的人性和對現實的妥協。

周迅在這部片裡素顏上陣，同時演出堅強與脆弱的一面，其中有一幕在橋上邊走邊問，邊講邊哭，把信的內容唸出來，最後泣不成聲，讓人揪心。就連梁朝偉都說「看過周迅演的《李米的猜想》，對她的演技印象深刻，一直盼著跟她演對手戲。」

《畫皮》－小唯

▲《畫皮》裡的小唯妖氣逼人，成為周迅的經典角色之一。（圖／翻攝自劇照）

一部讓周迅靈氣釋放的電影，《畫皮》講述將軍王生、夫人佩蓉與狐妖小唯的故事，小唯（周迅 飾）是一隻需要靠吃人心來維持人皮的狐妖，因為對將軍王生（陳坤 飾）一見鍾情，希望取代佩蓉（趙薇 飾）成為將軍夫人。

周迅曾在《表演者言》中說過，為了飾演小唯她會觀察自己養的狗，模仿牠們的姿勢與動作，當主人回家時，兩隻小狗都是歪著頭迎接她的，所以小唯的走路姿勢、站姿都是歪著腳，就連看人的時候也歪著頭，徹底刻劃「妖」的姿態。



《風聲》－顧曉夢

▲周迅在《風聲》裡演出的顧曉夢就是關鍵人物「老鬼」。（圖／翻攝自劇照）



《風聲》的背景在1942年汪偽政府時期，為了找出代號「老鬼」的共產黨員，日軍和偽軍對顧曉夢（周迅 飾）、李寧玉（李冰冰 飾）、吳志國（張涵予 飾）、白小年（蘇有朋 飾）進行心理和生理上的酷刑逼供。

周迅飾演的顧曉夢集聰慧與倔強於一身，行事莫測高深，時而尖銳刻薄，時而柔弱溫順，同時也是最悲慘的人。在片中令女性觀眾煎熬的「繩刑」一幕，周迅赤裸下半身跨坐在麻繩上，被兩個男人抓住，將她一路從麻繩上拉過，最後蜷縮倒地，裙子被染紅了一片，欲哭無聲。「雖然有很多保護措施，大腿還是受了些皮肉傷，一想到當時的特工要受這種痛苦，便覺得心寒，看到麻繩颳了毛，想到那種刺痛、火辣，錐心地難受。」拍完都忍不住痛哭。

《紅高粱》－九兒

▲周迅演出電視劇版《紅高粱》裡的「九兒」。（圖／翻攝自劇照）



《紅高粱》曾由鞏俐主演電影版，一直到2014年由周迅演出電視版，劇情描述在抗日戰爭的時代大背景下，九兒（周迅 飾）被父親許配給患有痲瘋病的酒坊主人兒子，後來卻與槓子班領頭余占鰲情投意合，在亂世中談了場轟轟烈烈的戀愛。

當初宣布由周迅擔綱電視版《紅高粱》女主角時，出現了許多質疑的聲浪，有人認為周迅太過精緻，不適合扮演山東大妞「九兒」，還被拿來跟電影版的鞏俐比較，但周迅不畏批評，把敢愛敢恨、不畏傳統框架的堅強女性演得真切自然，播出後受到極高評價，就連原著作家莫言都曾表示：「鞏俐是山東人，有山東女人的大氣霸氣，周迅是江南女子，有種靈秀、狡黠，像個小狐狸，現在看來，選擇一個和鞏俐不一樣的演員來演是個正確的選擇。」