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38歲金智娟1年瘦10kg！　曝「飲食順序」秘訣+跳芭蕾甩肉

▲▼金智娟將舉行演唱會 。（圖／legacy）

▲金智娟將舉行演唱會 。（圖／legacy）

記者盧薇淩／台北報導

出道38年的搖滾教母金智娟（娃娃），每年都於情人節舉辦演唱會，但2018年忙於《愛情哇沙米》舞台劇巡演，暫停一年舉辦後，今年又重返舞台。這一年她大瘦10公斤，也分享瘦身秘訣，平常就是少吃、多動，每週一次游泳及練芭蕾，吃飯時的順序是蛋白質、蔬菜最後才是澱粉類，努力維持之下成功甩肉。

金智娟公開飲食順序，但由於髖關節不太好，把游泳當作復健、芭蕾當作運動；提到舞蹈，這次在她暌違5年的新單曲《愛的超人》中，她也再度嘗試跳舞，找來藍波老師編舞，舞蹈班出身的她說：「舞蹈班出身的我，從來沒有找過編舞老師，這一次也特別突破，為了演唱會找來藍波老師幫忙編舞，練舞過程非常有趣，請大家拭目以待！」

▲▼金智娟將舉行演唱會 。（圖／legacy）

▲金智娟一年內甩肉10公斤。（圖／legacy）
 
有感於外界充斥大量的負面訊息，金智娟將演唱會命名為「To Love in time」，期望能在演唱會中製造更多「愛」的能量，當一位《愛的超人》發送快樂，除了自己的經典，也將翻唱數首當年舞廳裡耳熟能詳的歌曲。金智娟笑說：「我兩個小孩都很喜歡音樂，在學校玩社團看似玩得很瘋，但我都很支持，年輕就是要好好享受青春。常跟他們說，其實我們這一輩年輕時更叛逆！未成年就偷跑去地下舞廳跳舞，即使被警察抓也照去不誤！」

而娃娃也再補充：「這幾年很多樂迷朋友都說我看起來依舊年輕，對我來說減齡的秘訣就是持續挑戰不一樣的事，像演舞台劇不只要唱歌還得練習演戲，但我都很願意嘗試。」

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