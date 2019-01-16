艾瑪史東宮鬥戲《真寵》等2年　導演培養感情「摸黑糾纏一團」

記者洪文／綜合報導

艾瑪史東為了演出宮鬥片《真寵》等了2年，其實鬼才導演尤格藍西莫早在開拍《單身動物園》之前，就已經開始籌備這部電影的劇本，首次嘗試選擇一段真實歷史時期作為故事背景，再加入導演對於愛、失去與政權鬥爭上自己較詼諧幽默的角度切度，經過數年精心籌備，召集到一流製作團隊之後才終於將這段顛覆傳統的宮鬥劇碼搬上大銀幕。

▲《真寵》劇照。（圖／福斯影片提供，以下同）



在推出《非普通教慾》、《聖鹿之死》及《單身動物園》後，導演尤格藍西莫將再次透過他獨特的鏡頭語言，帶領觀眾揭開一段英國歷史上經常受忽略的君主政權黑歷史，《真寵》故事講述歷史評價兩極的安妮女王（奧莉薇亞柯爾曼飾）面對英法兩國長年交戰仍不減荒誕統治風格，深受身心煎熬的她不僅備受痛風所苦，多達17次流產抑或嬰兒早夭的喪子之痛也令她越發依賴閨蜜莎拉夫人（瑞秋懷茲 飾），任由她挪用公款、干涉國政，然而當莎拉夫人的落魄表親艾碧嘉（艾瑪史東 飾）私自接近並貼身服侍女王時，後宮生活就開始風雲變色，一場三個各懷心思的女人所架構、關於權力鬥爭與愛慾糾葛的腥風血雨就此展開，鬥爭嚴重程度甚至動搖國本、改變了英法兩國之間的歷史。

對於《真寵》3個女人的愛恨情仇，瑞秋懷茲笑談：「最有趣的就是她們其實彼此在競爭，卻又互相深愛、妒忌及勢力抗衡。電影表面上是女人何苦為難女人的老梗劇情，但你慢慢會發現女王與莎拉夫人對彼此是真愛。」

在《真寵》中完美善用女性特質、因此迅速從婢女地位快速崛起的艾瑪史東也大讚劇本：「我超愛這故事中的三個女人！我後來研究劇本時發現改編自真實歷史的比例，而這劇本將這段歷史寫得實在太動人了。」

艾瑪史東作為《真寵》卡司中唯一的美國人，從她拼命磨練英式英語的發音練習、甚至等這個演出角色等了2年，就知道她有多想演出這部電影，而電影中演技大爆發的艾瑪史東也立刻成為媒體及觀眾眼中最大亮點。

開拍前導演尤格藍西莫特別安排長達3周的彩排要讓演員培養感情，採用古典劇場愛用的信任遊戲之外，也找來編舞家讓這群實力派演員做出高難度動作，當紅小鮮肉喬歐文回憶：「有時候所有人都得閉上雙眼，在空間裡走來走去，當你碰到某人時，你必須喊出對方的角色名字，或是我們會手牽手，然後盡可能的讓所有人糾纏在一團後，再試著掙脫。或是我們也會交換角色，演彼此的戲分，到最後大家都拋開偶像包袱、臉皮變超厚。」

這次《真寵》演出反對黨狠角色的尼可拉斯霍特開玩笑表示，導演本人其實沒有他作品呈現的那麼瘋狂，如果尤格沒給演員任何評價，或決定接著拍下一場戲，那演員就會知道已經達到要求，更笑看似難以親近的導演尤格藍西莫其實個性超溫柔，意外揭開鬼才導演不為人知的一面。

《真寵》在各國影展大放異彩，廣播影評人協會獎入圍14項提名、美國製片工會獎入圍最佳影片、奧莉薇亞柯爾曼拿下金球獎影后寶座、英國影藝學院電影獎入圍更高達12項提名，目前世界各地上映也獲得票房佳績，強勁口碑讓國際主流媒體給予極高評價。

紐約時報（The New York Times）讚譽「奧莉薇亞柯爾曼在女王的精湛演繹中無懈可擊、近乎完美，艾瑪史東、瑞秋懷茲心機互搏爭寵！」而美國娛樂雜誌《Entertainment Weekly》更大力稱頌柯爾曼所演出的安妮女王展現極具爆發力的非凡演出。

從金馬影展獲得觀眾滿場好評之後，台灣觀眾熱烈期待《真寵》正式上映，福斯影片為呼應影迷熱情支持，更精心打造全球唯一女王撲克牌皇袍，歷時168個小時、使用4104張撲克牌，製作過程手工客製化，呈現如同皇室貴族御用訂製用品的細膩效果，在戲院甫一登場即驚豔全場觀眾。

《真寵》將於1月18日至1月20日推出口碑場，1月25日在台上映。