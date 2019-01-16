謝和弦合作那對夫妻！　Kim被資遣假裝上班..妻小突出現爆暖

記者盧薇淩／台北報導

「音樂狂人」謝和弦（阿扣）2018年推出全新專輯《像水一樣》，全新主打《幸福不上鎖》邀請當紅YouTuber「那對夫妻」的爸爸Kim林京燁跨刀合唱，MV中「那對夫妻」一家三口全員到齊、義氣相挺，讓阿扣表示很感謝，而他同時也希望MV裡能以合作對象為主，於是這次也再一次自願演出「路人」一角，笑說自己繼《備胎》、《It’s You》等MV後，已經可說是「史上最強路人甲」。

▲謝和弦找那對夫妻拍MV。（圖／華納提供）

這次合作同時也是兩人一年前的約定，兩人因為在工作場合碰頭，當時阿扣表示未來可以一起合作，當初Kim以為只是初次見面的客套話，沒想到事隔一年竟然真的接到邀請。不僅合唱，這次MV拍攝一開始的設定，是要替Kim另找戲中的太太及小孩，豈料當MV開完第一次會議後，Kim即大方表示，可以邀請自己的太太Nico品筠及女兒妮妮參與拍攝，不需另找演員，讓團隊十分驚喜。

▲謝和弦推出新專輯。（圖／華納提供）

MV中，Kim是庸碌的上班族，每天為了家人辛苦忙碌，然後有一天他卻慘遭公司縮編資遣，不希望家人擔心的他，每天假裝出門上班，其實只是到咖啡廳找工作、發呆，然而家人卻早已察覺不對勁，最後老婆也悄悄帶著女兒一起到咖啡廳，用行動告訴另一半「當遇到困難時，我們一起面對」，幸福感人的故事，讓同樣在咖啡廳的阿扣看在眼裡。

拍攝當天，幾乎每個人都被妮妮可愛的童言童語融化，就連謝和弦也化身親切的鄰家大哥哥，跟妮妮說話時不自覺都輕聲細語了起來，讓一旁同事笑說完全可以想像未來阿扣如果當爸爸臣服在小孩之下的模樣。有趣的是，妮妮甚至還在現場哼唱起《幸福不上鎖》，讓大家驚呼這麼「成熟」的一首歌，竟然年僅4歲的小孩已經琅琅上口。