ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《Voice 3》5月播出李荷娜續演　「副標題」洩漏暗黑燒腦劇情

記者吳孟庭／綜合報導

受到南韓與海內外劇迷喜愛的韓劇《Voice聲命線》確定要拍第三季，最新消息是前兩季女主角李荷娜會繼續主演，飾演利用聽覺協助破案的「112舉報中心主任」，預計於今年5月播出，男主角是否由上季的李陣郁擔綱，還在討論中。

▲《VOICE2》李陣郁、李荷娜。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《VOICE2》李陣郁、李荷娜主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）

新一季《Voice》副標題為「共犯們的都市」，李荷娜將會繼續擔綱112舉報中心主任，而這次面對的是躲在網路背後，足以撼動整個韓國的一個叫做Dr.Fabre的極惡網路犯罪集團，利用暗網進行違法行為，而整個舉報中心黃金時間組也將被翻出各自過去，並找出暗網背後的幕後主使者，光是副標題就可預期劇情將會十分燒腦刺激。

▲《VOICE2》李陣郁、李荷娜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李荷娜接連演出前兩季《Voice》女主角。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《Voice》第一季在2017年初播出時，以平均5.7%、最高6.3%收視創OCN電視台收視紀錄（後來被《隧道》超越），張赫武打戲與李荷娜的演技張力，搭配驚悚的劇情，一度因為太過暴力寫實而被警告，最後部分集數調成限制級播放。

▲《Voice 2》李陣郁。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李陣郁是否會演出第三季還在討論中。（圖／愛奇藝台灣站提供）

不過第二季男主角換成李陣郁，飾演112舉報中心黃金時間組的機動隊長，他可以用犯人的思維剖析犯罪現場，但是不知是否換了導演，血腥程度也降低許多，收視率一度降到2.4%，好在最終大結局挽回顏面，最後以7.1%亮眼收視收官，決定要拍第三季，預計在上半年、5月左右播出。

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

推薦閱讀

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

酸民臭嘴罵Lisa「泰國來賺的！」　Jennie台上霸氣嗆聲護姐妹

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

酸民臭嘴罵Lisa「泰國來賺的！」　Jennie台上霸氣嗆聲護姐妹

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Voice, 李荷娜, 李陣郁, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！
  2. 贈獎／《瘋狂電視台》進軍賀歲片！ 歐漢聲睽違多年回歸大螢幕
  3. 1個月前牽手參加公祭…劉至翰驚爆談離婚已半年
  4. 肉圓爸勾家暴惡夢！2歲女一叫媽被打60下…女主播揭「不敢反抗」主因
  5. 棉花糖女孩結婚了！　甜吻《小鬼大間諜》童星…婚禮畫面曝光
  6. 高盟傑爆出仲介藝人賣淫　氣發毒誓：出去被車撞死！
  7. 私生飯緊跟噁PO「好香、我一直摸他」　防彈SUGA氣到拿手機反拍
  8. 星爵「5克拉求婚戒」價值曝光！　前妻送祝福
  9. 林隆璇26年公司將交棒！　24歲兒先當兵...退伍後學當老闆
  10. 劉至翰1個月前才放閃！　青光眼住院「老婆死守病床」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366