《Voice 3》5月播出李荷娜續演　「副標題」洩漏暗黑燒腦劇情

記者吳孟庭／綜合報導

受到南韓與海內外劇迷喜愛的韓劇《Voice聲命線》確定要拍第三季，最新消息是前兩季女主角李荷娜會繼續主演，飾演利用聽覺協助破案的「112舉報中心主任」，預計於今年5月播出，男主角是否由上季的李陣郁擔綱，還在討論中。

▲《VOICE2》李陣郁、李荷娜主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）

新一季《Voice》副標題為「共犯們的都市」，李荷娜將會繼續擔綱112舉報中心主任，而這次面對的是躲在網路背後，足以撼動整個韓國的一個叫做Dr.Fabre的極惡網路犯罪集團，利用暗網進行違法行為，而整個舉報中心黃金時間組也將被翻出各自過去，並找出暗網背後的幕後主使者，光是副標題就可預期劇情將會十分燒腦刺激。

▲李荷娜接連演出前兩季《Voice》女主角。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《Voice》第一季在2017年初播出時，以平均5.7%、最高6.3%收視創OCN電視台收視紀錄（後來被《隧道》超越），張赫武打戲與李荷娜的演技張力，搭配驚悚的劇情，一度因為太過暴力寫實而被警告，最後部分集數調成限制級播放。

▲李陣郁是否會演出第三季還在討論中。（圖／愛奇藝台灣站提供）

不過第二季男主角換成李陣郁，飾演112舉報中心黃金時間組的機動隊長，他可以用犯人的思維剖析犯罪現場，但是不知是否換了導演，血腥程度也降低許多，收視率一度降到2.4%，好在最終大結局挽回顏面，最後以7.1%亮眼收視收官，決定要拍第三季，預計在上半年、5月左右播出。