朱海君思念阿嬤爆哭！　「她只認金色彩帶」唱歌動力太催淚

記者盧薇淩／台北報導

NONO愛妻朱海君睽違1年半推出新台語專輯《思念來借過》，新專輯以思念為主題，面對4年前驟逝的阿嬤，至今仍無法走出傷痛。她說從小由阿嬤帶大，步入歌壇也是完成阿嬤的心願，進錄音室即淚水潰堤，心情久久不能平復，看到歌詞「思念來借過」淚水就奪眶而出，原來思念是無止盡的，而今專輯完成，感覺像是自己的思念告白。

▲朱海君推出新專輯。（圖／豪記唱片）

朱海君推出台語新專輯《思念來借過》，提到思念，她坦言對於4年前驟逝的阿嬤，至今仍走不出傷痛，「4年前高齡89歲的阿嬤如往常般地騎單車出門，但卻離奇的迷路，跌倒在稻田中，被發現時已晚，這是我最無法接受與遺憾的事。」小時候父母忙工作，阿嬤將她帶大，進入歌壇後，阿嬤也是最大的推手，記得過往阿嬤總愛對大家開心地說「我的孫女以後要當歌星」，「後來我參加歌唱比賽就是阿嬤當精神後盾，讓我能一路得保持第一名，因為阿嬤曾說她只認識第一名的金色彩帶，這也是讓我衝刺的最大動力。」

▲朱海君想到阿嬤情緒潰堤。（圖／豪記唱片）

提到與阿嬤相處點滴，朱海君拭淚地說，原以為已走出傷痛，但拿到新歌《思念來借過》，看到歌詞，淚水就奪眶而出，原來思念是無止盡的，而今專輯完成，感覺像是自己的思念告白，阿嬤永遠在她心中。



至於MV，朱海君和一群高中生演出，想到從小喜歡歌唱，總是在歌唱比賽中度過，因此青春歲月，都在練唱中成長，其實當時內心很渴望能跟班上同學一起出遊，至今想來好像青春歲月是一片空白，感到可惜遺憾，因此每次走在路上看到高中生，心中總有著莫名的羨慕，「因此MV拍得讓我很有感，因為這也是我的真實故事。」此次新專輯貼近自己的心情，讓朱海君直說演唱與演出的心情都很投入。