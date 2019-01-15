《蜘蛛人：離家日》首支預告反派現身！傑克葛倫霍「超展開神技」帥炸

記者洪文／綜合報導

漫威工作室、索尼影業合作電影《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）首支預告15日出爐，由於故事時間點在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，受到外界高度關注，蜘蛛人幾乎可以確定在終局之戰當中存活下來了，再加上傑克葛倫霍首度加入漫威電影宇宙，影片瞬間被網友推爆。

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▲《蜘蛛人：離家日》開啟漫威電影宇宙第4階段。（圖／翻攝自Screen Rant）



根據先前巴西動漫展（Brazil's CCXP）現場放映的《蜘蛛人：離家日》預告，一開始便是彼得帕克準備和同學到歐洲旅行，把蜘蛛人戰袍留在家中，因為這次打算好好放鬆，一出房門，就看到快樂霍根試圖和梅嬸調情，讓他感覺不太舒服。一行人先抵達義大利威尼斯，他和蜜雪兒似乎產生了一些浪漫小火花。

▲蜘蛛人摯友奈德 。（圖／《蜘蛛人：返校日》劇照）



不久，蜘蛛人的摯友奈德遭到神秘人士朝著射出鎮定劑迷昏，原來是尼克福瑞希望彼得帕克執行一項任務，攤開幾款新的制服，當中便可以看到幾天前在展覽上曝光的全黑色戰袍和經典戰袍。最後新角色「Mysterio」傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）現身幫助蜘蛛人對抗新的敵人「水人Hydro-Man」，但他僅穿著盔甲，而沒有穿著經典的魚缸狀頭盔，更和尼克福瑞有合作關係，這樣看來他並不如預期是本片的反派。

▲「神盾局長」山繆傑克森、「神盾局特工」蔻比史莫德確定演出 。（圖／《蜘蛛人：返校日》劇照）



傑克葛倫霍當時曾在Q&A上談及反派，「地球上存在著Elementals（漫威漫畫中強大的組織，水人Hydro-Man為其中之一）的威脅，而Mysterio很了解他們，尼克福瑞希望Mysterio來幫忙，和蜘蛛人合作。」不過這個角色究竟是真的是戰友，抑或會和蜘蛛人分裂成為敵人，只能等待上映之後才會明白。

▲《蜘蛛人：離家日》新戰袍。（圖／翻攝自推特／DanielRPK）



《蜘蛛人：返校日》在全球創下8.8 億美金（約269億台幣）票房佳績，《蜘蛛人：離家日》再由首集導演強華茲（Jon Watts）執導，克里斯麥金納（Chris McKenna）、艾瑞克桑默斯（Erik Sommers）再執筆劇本，取景地橫跨北美、倫敦、布拉格到威尼斯，大部分場景都會在歐洲。

▲梅嬸、快樂霍根再度回歸《蜘蛛人：離家日》。（圖／《蜘蛛人：返校日》劇照）



湯姆霍蘭德在《蜘蛛人：離家日》再度詮釋蜘蛛人，首集卡司「梅嬸」梅麗莎托梅（Marisa Tomei）、「蜜雪兒」辛蒂亞（Zendaya）、「禿鷹」米高基頓（Michael Keaton）、「快樂霍根」強法夫洛（Jon Favreau）、「摯友奈德」雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）回歸演出。

▲傑克葛倫霍首次加入漫威宇宙。（圖／達志影像、翻攝自網路）



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這次傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）首度加入漫威宇宙，在《蜘蛛人：離家日》飾演的神秘客（Mysterio），還有在《復仇者聯盟3：無限之戰》片尾彩蛋消失的「神盾局長」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）以及「神盾局特工」蔻比史莫德（Cobie Smulders）共同演出。

《蜘蛛人：離家日》將於2019年7月5日北美上映。