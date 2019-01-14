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《芸汐傳》秦王爆戀情！　張哲瀚牽手長髮妹進飯店…CP粉心碎了

記者陳芊秀／綜合報導

27歲大陸男星張哲瀚因演出《芸汐傳》的「秦王」爆紅，在台灣打開知名度，新戲《朝歌》更搭檔《延禧攻略》吳謹言，人氣逐漸攀升中。他14日被網友爆料新戀情，和助理前往飯店時，還有一名長髮正妹陪伴，兩人互動引起外界關注。

▲張哲瀚爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲張哲瀚在《芸汐傳》扮演秦王龍非夜走紅。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《UC娛樂》報導，張哲瀚護著長髮妹進入飯店，隔天又被目擊手牽手出門，在寒風中大衣、口罩包緊緊，除了手牽手，女方更有把手伸進他口袋的親密舉動，掀起戀愛聯想。截至目前為止，雙方並未做出回應。

▲張哲瀚爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲張哲瀚被拍到身邊有長髮妹。（圖／翻攝自微博）

▲張哲瀚爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲張哲瀚護著長髮妹進飯店。（圖／翻攝自微博）

▲張哲瀚爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲張哲瀚隔天和長髮妹手牽手離開飯店。（圖／翻攝自微博）

張哲瀚在《芸汐傳》扮演秦王「龍非夜」，搭檔有四千年一遇美少女封號的鞠婧禕，兩人被劇迷暱稱「西芹CP」。他疑似戀情曝光，也令粉絲直呼「不相信」、「哪裡看到舉止親密了？站在一起就是情侶嗎？」也有CP粉心碎「演《芸汐傳》的時候覺得和鞠婧禕很般配呢」、「帥哥能不能不要喜歡女生啊」，也有網友力挺演員，「非官宣不約，專注新戲。」

▲張哲瀚爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲張哲瀚和鞠婧禕在《芸汐傳》被暱稱西芹CP。（圖／翻攝自微博）

▲張哲瀚爆戀情。（圖／翻攝自微博）

▲《芸汐傳》結局淒美，網友敲碗下劇組還重新剪接結局。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字

芸汐傳, 鞠婧禕, 張哲瀚, 西芹CP

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