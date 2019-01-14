林依晨到車站體驗「乞討生活」　遇阿婆教5字秘訣

記者李欣容／綜合報導

林依晨主演古裝劇《小女花不棄》播出6天流量破百萬，刷新她在《老男孩》的紀錄，為了該戲，林依晨特別到台北車站體驗乞討生活，還有阿婆教她乞討秘訣！

▲▼ 林依晨在《小女花不棄》中乞討。（圖／愛奇藝提供）

林依晨在《小女花不棄》扮演的小乞丐不但蓬頭垢面、裝狗吐舌、徒手抓老鼠、大口吃肉大口喝酒等完全是零偶包演出，晨神本人也自爆幕後故事，原來她為了該劇實際到台北車站體驗「乞丐」生活，有個阿婆還教她「手要高一點」別人才看得到你在要錢。

▲林依晨和張彬彬差11歲。（圖／愛奇藝提供）

而林依晨雖與小他11歲的張彬彬搭檔演出，但逆齡童顏完全無違和，網友也大推兩人為蓮花CP：「蓮花夫婦還蠻有cp感的」、「很愛依晨的古裝劇，和張彬彬真的cp感十足」。

▲劇中小黃狗被誤殺。（圖／愛奇藝提供）

林依晨、張彬彬戲外也有暖心互動，因劇中陪伴花不棄（林依晨飾）的忠犬阿黃在第三集不幸被誤殺，因此張彬彬大方出借他的愛犬給林依晨緩解思犬之情。

林依晨也在個人微博隔空感謝：「謝謝張彬彬拍戲期間有時會借給我他的愛狗小小彬，我暫時緩解思念阿黃的愁緒⋯」張彬彬也逗趣回應：「小豆要我轉達『有這麼漂亮的姐姐喜歡牠，牠灰（非）常開心』。」

▲林依晨和張彬彬差11歲，毫無違和感。（圖／愛奇藝提供）