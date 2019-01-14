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Janet神教育！　1歲Egan已會「4種語言+手語」

記者李欣容／台北報導

Janet當了媽之後仍工作滿檔，誇兒子Egan是天使小孩，讓她到現在都還不想請專職褓母，享受帶孩子的樂趣，不過Janet也透露，兒子有時候還是會露出惡魔的一面，想起某次她正在清理尿布台，轉身一看兒子竟坐在自己的大便堆裡，讓她超想哭，而現在Egan1歲3個月，在學習語言上相當有天份，已經會說4種語言加手語了。

▲▼Janet教兒子4種語言。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）

▲Janet和老公會分配家事。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）

Janet今（14日）出席家電用品記者會，聊起整理家務，她誇老公在清潔方面比她還厲害，總是會在她瀕臨崩潰時讓她冷靜，默默把小孩捧走，開始清理Egan吃得滿地都是的食物。

▲▼Janet教兒子4種語言。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）

▲Janet兒子坐飛機不哭鬧。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）

除了還在學習自己進食，會吃得滿地都是之外，Janet認為Egan還算是天使小孩，只不過有次她自己帶兒子坐了14小時飛機回家，途中兒子都沒哭鬧，正她打電話給老公炫耀時，Egan突然大便，Janet忙著清理，就先將Egan放在地上，才不過1分鐘時間，當她轉身秒崩潰：「他旁邊有大便的手印，跟腳印，還留了一個禮物給我，他就坐在大便上，那時候你會想哭...又想笑！」

▲▼Janet教兒子4種語言。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）

▲▼Janet教兒子4種語言。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）

雖然Egan才1歲3個月，但Janet和老公也已經開始為教育煩惱，在學語言方面，老公走單一路線，但Janet希望兒子多學一些語言，現在她會用中文、英文、西班牙文跟台語和兒子對話，不時地還會教他一些美國手語，小小年紀已經聽得懂4種語言了。

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