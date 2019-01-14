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《聲林》贊薇「這首歌」飆全國發燒片第3名　粉絲敲碗「入圍金曲獎」

記者林彥君／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》人氣選手贊薇在最新一集「民間怪物PK挑戰賽」中，她對上導師蕭敬騰御用的合音歌手陳瑽，贊薇面對強敵不畏懼，以《你就不要想起我》迎戰，情感濃烈的演唱，讓一旁的觀眾聽了忍不住落淚，影片上傳3天，點閱破50萬人次，更飆上全國YouTube發燒影片第三名。

▲▼贊薇。（圖／ETtoday）

▲贊薇真摯的歌聲感動旁人。（圖／ETtoday）

贊薇在參賽初期聲音被冠上「阿妹的接班人」的稱號，在26強選12人一戰，她以自己的單曲《最好的我》擺脫陰霾衝進《聲林》12強，藏雲娛樂順勢推出單曲《最好的我》至各大數位平台，一推出即登榜半個月，至今依舊在KKBOX綜合新歌即時榜、華語新歌日榜單上熱播。

▲▼ 贊薇。（圖／ETtoday）

▲贊薇清亮歌聲受粉絲喜愛。（圖／ETtoday）

贊薇昨（13日）晚在《聲林之王》粉絲頁上直播，親切的她對歌迷點歌有求必應，更吸引大批歌迷直接敲碗「開個人售票演唱會」、「直接入圍金曲獎」、「金曲女歌手」等留言，讓她感動不已，在直播中向經紀公司喊話：「我很想出個人專輯」，公司主管看到後留言回覆：「如果單曲《最好的我》成績優異，那公司企劃部今年就會開案收歌，或許明年你們就能夠聽到屬於贊薇的一張完整專輯了！」

▲▼贊薇。（圖／ETtoday）

▲贊薇開直播回應粉絲，有問必答。（圖／ETtoday）

單曲《最好的我》由臺灣原創流行音樂大獎〈亞軍〉及臺北世大運主題曲甄選〈冠軍〉─舞炯恩‧加以法利得作詞作曲，此曲寫出贊薇在歌壇奮鬥10年的心聲，更是一首能夠代表贊薇重新出發演藝圈的歌曲。她在節目中選擇以「蝙蝠」出場，就是想告訴觀眾，即使帶上保護色，只要用情感好好唱出自己的歌聲中的故事，還是夠被廣大的聽眾粉絲聽見。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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