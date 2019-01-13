等了8年！《絕命終結站》重啟新版　網推爆：童年陰影到現在

記者洪文／綜合報導

《絕命終結站》系列電影5集全球開出6.65億美金驚人票房，原本幾乎3年推出一次續集，自從第5集2011年上映之後，至今8年未有續集消息，新線影業現在確定重啟恐怖片《絕命終結站》（Final Destination），劇本已在開發中，網友推爆：「童年陰影持續到現在！」

▲《絕命終結站》首集劇照，以下同



根據《好萊塢報導》報導，新線影業正在重啟恐怖片《絕命終結站》，由《奪魂鋸》系列第3集至第6集編劇帕特里克梅爾頓（Patrick Melton）、馬庫斯鄧斯坦（Marcus Dunstan）執筆，目前僅知是重啟版本，並未有其他更多劇本細節。

《絕命終結站》原本是《X檔案》待售劇本，後來被改編成電影2000年上映，全球僅以2300萬美金預算賺了1.12億美金，故事描述一名高中生預感即將起飛的飛機會在空中爆炸，導致一部分人跟著離開飛機，後來這架飛機真的發生爆炸，而幕後安排一切的死神開始一個、一個帶走所有逃脫飛機爆炸厄運的倖存者。

消息一出，網友紛紛回憶起《絕命終結站》系列電影各種五花八門的死法，童年至今留下不少陰影，還有網友敲碗首集《絕命終結站》男主角戴文沙瓦回歸演出，釣出本人在推特回應：「耶！至今幾乎每部《絕命終結站》都有超高爽度，我等不及電影重啟，下一步就是要找到一個可以克服死神計畫的年輕有才華的男子演出。」網友笑回：「你可以演男主角的爸爸！」

至於為何不拍續集《絕命終結站6》？曾演出第1、2及5集的演員東尼陶德（Tony Todd）日前透露：「我很驚訝沒有續集，但我知道為什麼，因為這是拍一部電影花太多錢了，只是任何發生事故的裝置，例如整個交通事故，就要花費5週的時間來拍攝，至少需要花掉2000萬美金，其他電影像是《安娜貝爾》比起來只要關注一個娃娃，他們可以拍攝更便宜，又可以賺錢。」

新線影業過去靠《魔戒》三部曲在全球開出口碑、票房佳績，近年來最成功的製作類型便是恐怖片，包括跟導演溫子仁合作打造《厲陰宅》宇宙，靠著小成本開出票房佳績，至今5集全球票房賣出16億美金，還有改編自史蒂芬金小說恐怖電影《牠》一部片賣出7億美金，榮登影史最賣座恐怖片。