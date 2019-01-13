快訊／恭喜！這群人尼克求婚成功　Ashly信義區大街爆哭：Yes I do

記者李湘文／綜合報導

恭喜「這群人」尼克求婚成功！他和香港YouTuber Ashly交往幾年，經常高調放閃，趁著13日女友生日，在信義區大街下跪求婚，並開心在臉書宣布：「我尼克，正式為準人夫！」

▲尼克求婚成功了！（圖／翻攝自臉書）

尼克跟「這群人」夥伴密謀準備驚喜，趁著Ashly生日這一天，在信義區街頭上演求婚表演，在眾多好友和路人的見證下，親自演唱為Ashly創作的歌曲，最後下跪求婚，讓對方當場哭成淚人兒。

▲尼克在信義區街頭下跪求婚。（圖／翻攝自展榮Instagram）

▲Ashly看到尼克準備的驚喜，感動大哭。（圖／翻攝自茵聲Instagram）

尼克事後在臉書PO出照片，緊緊牽著Ashly的手，秀出手上顯眼的戒指，開心宣布：「謝謝大家～也謝謝我的朋友到場祝福～我尼克，正式為準人夫～」Ashly也在自己的Instagram上傳照片，甜蜜表示：「我今天生日，我今天被求婚了！」並公開回應「Yes I do」。

▲尼克宣布成為準人夫。（圖／翻攝自臉書）

事實上，尼克前一天才PO出影片，提前贈送Ashly「驚喜禮物」，將一件名牌衣服藏在衣櫃，讓對方一開門就開心尖叫。雖然是二手衣，Ashly也高興地收下，並在生日這天穿出門跟尼克約會，完全沒想到還有更大的驚喜等著自己，度過生日的同時，也成為幸福的準人妻。

▲Ashly幸福答應求婚。（圖／翻攝自Ashly Instagram）