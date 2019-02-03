ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

紅毯疊「人體扇子」...主持人笑出聲！　BTOB超鬧pose大集合

記者楊蕎綺／綜合報導

男團BTOB出道邁入第7年，除了靠歌喉、舞蹈實力，整團都超搞怪的個性也累積不少鐵粉，尤其在各大頒獎典禮，從紅毯POSE到受獎動作，明明都穿著帥氣正裝，卻每每讓粉絲驚喜爆笑。

創世紀

BTOB頒獎典禮搞笑姿勢。（圖／CFP） 

▲▼BTOB模仿名壁畫《創世紀》。（圖／CFP、翻攝自維基百科）

米開朗基羅知名壁畫《創世紀》（圖／翻攝自維基百科）

2016年參加第30回《金唱片》時，成員將隊長恩光抬起，恩光抬起右手並伸出食指，鄭鎰勳則坐在地上，伸出左手也同樣伸出食指，畫面看起來是否有點熟悉？沒錯，他們就是在模仿米開朗基羅在梵蒂岡的壁畫《創世紀》啦！

五角星

BTOB擺人體五角星。（圖／翻攝自Vlive、網路）

▲▼BTOB模仿網路梗圖。（圖／CFP、翻攝自網路）

BTOB擺人體五角星。（圖／翻攝自Vlive、網路）

2015年末參加KBS《歌謠大祝祭》前，BTOB就在官方推特預告，會完成網路流行的人體POSE梗圖，大家還以為只是玩笑，沒想到當天他們真的用身體比出五角星星，擠不進去的陸星材在旁邊沒閒著，用手拉橡皮筋，也完成了一個小星星，完美的團隊合作笑翻粉絲。

金字塔

BTOB頒獎典禮搞笑姿勢。（圖／CFP）

▲穿白西裝照樣堆金字塔。（圖／CFP）

2016年參加第25回《首爾歌謠大賞》時，BTOB一襲純白西裝帥氣出場，沒想到照樣胡鬧，恩光、昌燮跟旼赫直接跪趴在地上，全員完成一個金字塔，沒擠進去的陸星材又在旁邊拉了一個「橡皮筋金字塔」XD

扇子

▲BTOB用身體完成扇形。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

2016年參加KBS《歌謠大祝祭》時，BTOB說春節將至，粉絲在家都會吃很多美食，希望大家吃進去的東西都能好好消化、不要肚子痛，所以模仿韓國知名消化藥的商標「扇子」，沒想到他們會用身體完成扇形，現場不僅主持人，台下媒體也都忍不住爆出笑聲。

波浪手

BTOB波浪手接獎座。（圖／翻攝自Youtube）

▲BTOB用波浪手接下獎座。（圖／翻攝自Youtube）

2018年BTOB在《首爾歌謠大賞》奪下本賞，準備領獎時，全團在台上排成一行，由排在最後一個的旼赫「啟動」，傳送波動站在第一個的恩光，完成「波浪手」儀式，主持人申東燁當場「哈哈哈哈哈哈」大笑出聲，網友對此反應也相當熱烈，紛紛笑虧：「BTOB正常發揮！」

行大禮

BTOB頒獎典禮搞笑姿勢。（圖／CFP）

▲陸星材不能行第二次大禮，只好一個人孤單地站著。（圖／CFP）

2018年參加SBS《歌謠大戰》時，在紅毯被主持人問：「今年過得如何？」鄭鎰勳向粉絲表達感謝：「今年感覺是Melody（BTOB粉絲名）對BTOB的愛和熱情展現地特別熱烈的一年。」陸星材一聽到隊友這麼說，馬上跪下對歌迷行大禮，紅毯主持人看到這幕，便問BTOB其他成員要不要一起，成員們爽快答應，但因兩次行大禮是對已逝者才能做，陸星材不能再跟著成員跪第二次，於是團員全都行大禮，他只能一個人站著，面對鏡頭做出「尷尬而不失禮貌的微笑」。

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！　網友一看暴動求偶遇

「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」　小S全家福曝長腿神基因！

飛飛笑著「轉頭告狀」報仇成功！　范范一臉無奈…黑人：不小心的

妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

等10年再度爆紅⋯　《Sky Castle》金珠英淚崩：我都一樣用心

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

海蘭一生注定❤姐姐　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

空姐掩面哭泣「你都從下面摸上來了」　庹宗華爆搭機吐口水、討酒喝

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！　網友一看暴動求偶遇

「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」　小S全家福曝長腿神基因！

飛飛笑著「轉頭告狀」報仇成功！　范范一臉無奈…黑人：不小心的

妹求救「請幫幫我哥」　勝利神隱5天謝罪：盼受害者早日恢復

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

等10年再度爆紅⋯　《Sky Castle》金珠英淚崩：我都一樣用心

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

海蘭一生注定❤姐姐　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

BTOB

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 刮刮樂怎麼挑？　他實測兩種尾數「總金額差5倍」！
  2. 專訪／狗狗不想安樂死！《大時代》馬韻婷當溝通師淚崩
  3. 紅毯疊「人體扇子」...主持人笑出聲！　BTOB超鬧pose大集合
  4. 過年追劇不看歐巴談戀愛　「男男CP」飄點腐味正港好
  5. 獨／潘奕如表演遭否定　轉換跑道竟成「孫燕姿首席舞者」
  6. 《暮光之城》10年養成計畫　配角們現在都是票房保證！
  7. 組團被嫌「你很爛」拆夥　艾文同學淚訴：我會超越你們
  8. 女孩砸百萬「指定變楊冪」腫成包子！最慘是她...動刀46次遭譏妖精
  9. 到南韓當練習生有多難？　專業人士嘆：「態度」是最大問題
  10. 「懷孕服毒」救如懿！ 8宮鬥暖角是「紫禁城唯一能信的人」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366