紅毯疊「人體扇子」...主持人笑出聲！　BTOB超鬧pose大集合

記者楊蕎綺／綜合報導

男團BTOB出道邁入第7年，除了靠歌喉、舞蹈實力，整團都超搞怪的個性也累積不少鐵粉，尤其在各大頒獎典禮，從紅毯POSE到受獎動作，明明都穿著帥氣正裝，卻每每讓粉絲驚喜爆笑。

創世紀

▲▼BTOB模仿名壁畫《創世紀》。（圖／CFP、翻攝自維基百科）



2016年參加第30回《金唱片》時，成員將隊長恩光抬起，恩光抬起右手並伸出食指，鄭鎰勳則坐在地上，伸出左手也同樣伸出食指，畫面看起來是否有點熟悉？沒錯，他們就是在模仿米開朗基羅在梵蒂岡的壁畫《創世紀》啦！

五角星

▲▼BTOB模仿網路梗圖。（圖／CFP、翻攝自網路）



2015年末參加KBS《歌謠大祝祭》前，BTOB就在官方推特預告，會完成網路流行的人體POSE梗圖，大家還以為只是玩笑，沒想到當天他們真的用身體比出五角星星，擠不進去的陸星材在旁邊沒閒著，用手拉橡皮筋，也完成了一個小星星，完美的團隊合作笑翻粉絲。

金字塔

▲穿白西裝照樣堆金字塔。（圖／CFP）

2016年參加第25回《首爾歌謠大賞》時，BTOB一襲純白西裝帥氣出場，沒想到照樣胡鬧，恩光、昌燮跟旼赫直接跪趴在地上，全員完成一個金字塔，沒擠進去的陸星材又在旁邊拉了一個「橡皮筋金字塔」XD

扇子

▲BTOB用身體完成扇形。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）



2016年參加KBS《歌謠大祝祭》時，BTOB說春節將至，粉絲在家都會吃很多美食，希望大家吃進去的東西都能好好消化、不要肚子痛，所以模仿韓國知名消化藥的商標「扇子」，沒想到他們會用身體完成扇形，現場不僅主持人，台下媒體也都忍不住爆出笑聲。

波浪手

▲BTOB用波浪手接下獎座。（圖／翻攝自Youtube）

2018年BTOB在《首爾歌謠大賞》奪下本賞，準備領獎時，全團在台上排成一行，由排在最後一個的旼赫「啟動」，傳送波動站在第一個的恩光，完成「波浪手」儀式，主持人申東燁當場「哈哈哈哈哈哈」大笑出聲，網友對此反應也相當熱烈，紛紛笑虧：「BTOB正常發揮！」

行大禮

▲陸星材不能行第二次大禮，只好一個人孤單地站著。（圖／CFP）



2018年參加SBS《歌謠大戰》時，在紅毯被主持人問：「今年過得如何？」鄭鎰勳向粉絲表達感謝：「今年感覺是Melody（BTOB粉絲名）對BTOB的愛和熱情展現地特別熱烈的一年。」陸星材一聽到隊友這麼說，馬上跪下對歌迷行大禮，紅毯主持人看到這幕，便問BTOB其他成員要不要一起，成員們爽快答應，但因兩次行大禮是對已逝者才能做，陸星材不能再跟著成員跪第二次，於是團員全都行大禮，他只能一個人站著，面對鏡頭做出「尷尬而不失禮貌的微笑」。