羅志祥喊：皮卡丘！　女團宣傳服「紅配綠、雨鞋」竟要6位數

記者盧薇淩／台北報導

重唱團體「有感覺F.E.E.L」代言冰淇淋特展，新歌《虛擬世界》輕快動聽，「肥肥」蔡婉怡和「安安」陳怡安拍攝MV時，天未亮就出現在陽明山，當天寒流來襲，氣溫只有攝氏10度，兩人身上備足暖暖包，而兩人在MV中穿著鮮豔顏色、要價6位數的造型服拍攝，上次兩人穿這套服裝遇到羅志祥，還直接被喊「皮卡丘」，全場噴笑。

▲有感覺被羅志祥稱皮卡丘 。（圖／環球EMI提供、寬宏藝術/Kham Music）

有感覺F.E.E.L睽違2年半推出第二張創作專輯《有感覺的秘密基地》，在製作人蕭煌奇老師的鼓勵下，吉他手「肥肥」終於開金口，與安安成為雙主唱，肥肥為了讓自己更進步，唱作再升級，給自己太大壓力，甚至晚上做惡夢，夢到被網友說唱歌難聽，卡關很久．直到有天肥肥突然參透，這一切彷彿自己設限了自己，如有「心魔」，讓她頓悟：「這不就是我自己創造出來的《虛擬世界》？」心結一打開，讓她文思泉湧寫出這首《虛擬世界》。

值得一提的是，「肥肥」蔡婉怡和「安安」陳怡安在《虛擬世界》MV裡的造型服大有來頭，顏色鮮豔的動畫感服裝，來自國際品牌CELINE，六位數所費不貲。有趣的是，日前她們上通告遇到「小豬」羅志祥，小豬直接喊她倆「皮卡丘」，讓全場都哈哈大笑，直說好可愛，網友也反應熱烈，直問她們：「熱不熱？」有感覺F.E.E.L回想當時上陽明山拍MV時，趨近體感零度，多虧這套名貴的宣傳服抵抗低溫，外衣、內搭和雨鞋都成抗寒好法寶，她們也另外在身上貼滿暖暖包、喝熱薑湯禦寒。

▲有感覺彩色宣傳服要價6位數。（圖／寬宏藝術/Kham Music）

《虛擬世界》MV巧妙置入了「心魔」，在片頭裡，肥肥和安安被「壞人」追逐，快被追上的那刻，她們急推開門，才發現是個惡夢，她們在公司的小貨車後座醒來，餘悸猶存之際，突然夢中的「壞人」遞來安安遺失的錢包，原來惡夢裡的「壞人」在現實生活中是「好人」，充分傳達了此曲的正能量，也幽了肥肥、安安的「心魔」一默。

▲有感覺彩色宣傳服要價6位數。（圖／寬宏藝術/Kham Music）