T.O.P拍《魷魚2》肋骨受傷仍堅持！　任時完談演技評價：敬佩

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員任時完也是《魷魚遊戲2》新加入的演員之一，近日受訪被問到對於T.O.P（崔勝鉉）遭批評演技，以及實際拍攝對手戲的感想時，深感佩服提到對方其實在拍攝期間有受傷，但仍堅持完成拍攝。

▲ T.O.P.參演《魷魚遊戲2》爭議不斷。（圖／翻攝自Netflix）



在《魷魚遊戲2》中，任時完與T.O.P飾演的薩諾斯有多場動作戲，在拍攝同時跳起的場景時，對方因意外導致肋骨受傷但仍堅持完成拍攝：「我知道那種疼痛，連呼吸都困難，但他仍然堅持拍攝，展現出明星的敬業精神，讓我非常敬佩。」同時，他也被問到外界不滿T.O.P演技的這題：「演技本身就是主觀的評價，因此我認為存在這樣的評價是可以理解的，不過，我個人覺得自己無法勝任薩諾斯這個角色。」

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另外，偶像團體出身的任時完也提到，BIGBANG就是「藝人中的藝人」，單單只是打到招呼都令人激動，更提到這次有機會和G-Dragon拍攝綜藝節目：「雖然我們年紀相同，但他主導了一種文化，像是來自另一個世界的人。我對他的成就和承受的壓力感到由衷的尊敬。」

▲任時完在《魷魚遊戲2》飾演李名器。（圖／翻攝自Instagram／yim_siwang）



任時完在《魷魚遊戲2》中飾演的角色李名器，是一位虛擬貨幣YouTuber，試圖快速致富卻陷入危機，現實中的他也有過投資經驗，但收益並不理想，為演繹這個角色，他模仿YouTuber的表現方式，並透過觀看影片來準備演技呈現。