告五人首登高雄世運開唱！　售票時間曝光：發揮極限

記者蔡琛儀／台北報導

新一代人氣天團告五人宣布4月12日即將於高雄世運主場館舉辦演唱會，成為史上最年輕登上這座可容納5萬人戶外體育場的華人歌手，也是最年輕登上世運的樂團。

▲告五人將在高雄世運開唱。（圖／相信音樂提供）

告五人即將在高雄世運舉辦「宇宙超有趣」系列巡演的壓軸演出，目前演唱會正如火如荼地規劃中，演唱會主視覺中，告五人躍上高雄世運體育場，背景融入雲海元素，象徵突破極限的壯闊意象，更公司豪氣表示「預算無上限」，硬體軟體上皆會全面升級，保證打造出耳目一新的視聽饗宴，為歌迷帶來一場難忘的夜生活，雲安語帶玄機透露：「希望能夠像名稱一樣壯觀，在世運舞台上發揮告五人的『極限』！」

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作為最年輕樂團登上高雄世運，告五人既感到榮幸，也面臨巨大的壓力，犬青坦言：「第一次挑戰這麼大規模的場地，緊張和焦慮的心情一定有，但也很好奇我們整個團隊可以做到什麼程度。」哲謙分享：「有時候工作很忙，我們還是會利用零碎時間練習，每一場演出也都會思考和調整，過程中不斷『演化』，希望在世運時可以展現最好的狀態。」

告五人演唱會門票將在2月15日中午12點開賣，詳洽拓元售票系統啟售。