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婚宴4hr內趕場Wanna One演唱會可能嗎？原PO列兩大問題崩潰了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓「期間限定」偶像團體Wanna One，合約在去年底最後一天到期，為了和粉絲好好說掰掰，1月底即將舉行單獨演唱會，就有粉絲上網求助，婚宴是下午1點，問5點趕得到演唱會現場嗎？而且她還是新娘本人。

▲▼Wanna One金在奐決定留在SWING娛樂。（圖／翻攝自推特）

▲Wanna One即將舉辦最後合體售票演唱會。（圖／翻攝自推特）

南韓論壇「The qoo」有一則發文，詢問「禮拜六下午1點結婚典禮，5點能看得到Wanna One演唱會嗎？」網友以為她只是參加婚宴，沒想到點開內文一看，原來原PO還有兩大問題讓狀況更雪上加霜：問題一，我還沒有買到票，問題二，我就是新娘本人。

▲婚宴4hr後趕場Wanna One演唱會可能嗎？上網求救：而且我是新娘。（圖／翻攝自the qoo）

▲婚宴和Wanna One演唱會撞期，準新娘無助上網求救。（圖／翻攝自the qoo）

不過其實南韓的婚宴非常迅速，從一開始的儀式到大合照，大約30～40分鐘，之後通常會安排賓客去吃自助餐，也不用沿桌敬酒，大概打著招呼即可，1個多小時就可結束，大部分的新婚夫妻就會搭當天的飛機出發度蜜月。

Wanna One粉絲笑翻，不管她能否解決，先恭喜再說。也顯見為了看偶像最後一場演唱會，準人妻即使和婚宴撞期也在所不惜。另外Wanna One則將於24日到27日一連四天舉辦最後合體單獨演唱會。

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