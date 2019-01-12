《聲林之王》民間怪物來PK　玖壹壹師弟讓老蕭驚豔了

圖文／鏡週刊

選秀節目《聲林之王》本週播出第13集「民間怪物PK賽」，由前13強PK踢館高手，選出6人進入總決賽。本集更找來巨星級導師，一口氣邀來Ella、羅志祥和信，開場就由信與零敗績許莉潔飆歌 〈千年之戀〉，好聽到讓網友留言評為：「強到雞皮疙瘩！」

而飛行導師羅志祥（小豬）也超搞笑地想跟泰國來的選手Gail Sopicha有些互動， 說出：「賣米、賣菜、賣冬瓜。」不但選手Gail本人甜心問號，更是讓眾人一頭霧水。隨後他進行拆解，沒想到這真的是泰文！這些詞的意思是「不是，不要，不要害怕」，他接著還向選手們喊話「Everybody賣冬瓜」逗得全場大笑。

然而搞笑歸搞笑，Gail的對手可不簡單。他也帶來中文歌曲莫文蔚的〈如果沒有你〉並自彈自唱。Gail則是演唱盧廣仲的〈我愛你〉，兩人的演出都獲得相當高的評價。蕭敬騰認為，羅志祥對於Gail的評價較難下定論是正常的，「你會比較難，因為我們看很多集了，拉到很飽和的水平。」林宥嘉也說：「Gail天生就是個巨星。可能她中文不好，其實想說中文歌沒有很精進的話，遲早會離開這個舞台，但她的魅力是超越語言的，看她已經不需要帶有情感。」

本集最凶猛PK堪為「玖壹壹師弟」艾文同學以新歌〈Baby G〉猛嗆《聲林之王》的饒舌擔當林孟辰，連評審老蕭都忍不住說：「唱的太凶了、要peace一點，但是以這個年紀來說，這是一個高水平的表演。」而艾文同學面對眼前大咖導師蕭敬騰、羅志祥、Ella、林宥嘉等明星嚴格標準，他卻不畏懼、台風穩健獲得全場導師一致好評。Ella更是形容：「這一段表演是最嗨、最帥的一段表演。」



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