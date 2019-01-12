孫協志一句話！利菁「唯三通告」為他上兩次《飢餓》

記者許逸群／台北報導

「麻辣天后」利菁日前二度上中視《飢餓遊戲》，回想上次錄影時風特大、髮型完全被吹得亂七八糟，讓愛美的她印象深刻。所以她這次做好準備，特別預先準備了7種顏色的帽子，要來搭配節目的各顏色制服，「想說不管穿到哪個顏色制服、哪一隊，我都可以美美的、又有造型！」

▲利菁二訪《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）

利菁表示，自2018年來，除了自己的節目以外，她只上過三個通告，而《飢餓》就佔了兩次，「一個菲哥的、另外兩次就是來《飢餓》！」提到這回來錄影的契機，利菁表示，因跟孫協志感情好，每天一起打手遊，孫協志更是自己的遊戲團長！她透露，前陣子聊到說要網聚，發現許多成員都是《飢餓》的夥伴，於是孫協志便說：「妳乾脆就來錄《飢餓遊戲》啦！我們就可以網聚啦！」

▲利菁與孫協志私下是手遊的「隊友」。（圖／中視提供）

她表示自己不怕餓也不怕跑，但萬萬沒沒想到這次竟要青蛙跳，「連夢多都跳到快要吐出來了！」輪到利菁用跳跳馬前進時，她苦笑說：「青蛙跳真的是太操了啦！幸好我是唱跳歌手，所以肌耐力還可以！」不過她也說自己對於尋寶找東西覺得較難，因為自己是沒什麼心機的人，有些關卡覺得時間不夠還不夠盡興，令她一再回味。