影／阿信「扶瑞號」試營運　歌迷漏夜飛1351公里嚐「總裁親選」

記者魏有德、曾俊豪／上海—台北連線報導

五月天阿信投資的輕食店「扶瑞號」今（12日）在上海試營運，營業時間還沒到，便已經湧進30到40名「五迷」排隊，品嚐阿信同款的「總裁親選」。搶得頭香的是上海本地的歌迷，七點起床，花了1.5小時的車程前來朝聖；另外還有人特地從西安搭飛機，漏夜飛行1351公里趕到上海，力挺偶像副業。

扶瑞號位在上海來福士廣場地下一樓，營業時間是上午十點，《ETtoday新聞雲》記者在九點半左右抵達現場，便已經看到排隊的人潮；十點一到，所有人便衝進商場，直奔「扶瑞號」。

▲搶頭香的傅宇點了「總裁親選」。（圖／記者魏有德攝）

家住在上海閔行區的傅宇挾著「地主優勢」成為扶瑞號第一位歌迷消費者。她表示， 能夠排到第一個很開心，認為阿信在潮牌STAYREAL等副業上經營成功，這次進軍輕食業，「希望他也能很成功」。

傅宇隨後點了「總裁親選」，也就是阿信在微博上曬照的「澳洲雪花牛菠蘿包」跟「手工芋泥卡士達吐司」。她表示，扶瑞號目前僅有上海一家門市，希望阿信的店「能越來越火」，開到大陸各城市。

▲五月天阿信輕食店「扶瑞號」試營運。（圖／記者魏有德攝）

儘管五月天在兩岸有著極高人氣，但阿信籌備新店的消息，事前一直保密到家，一直到昨天（11日）才在微博上宣布試營運的日期。儘管「時間緊迫」，大陸各地仍有不少五迷特地趕到上海朝聖。

來自西安的楊姓歌迷表示，自己是「為了阿信過來」，得知扶瑞號今天試營運，便買機票漏夜飛到上海；由於平時跟其他歌迷透過微信群組聯繫，也因此，還有從蘇州等地趕過來的朋友，大家會在扶瑞號會合。

▲顧客在「扶瑞號」操作台前拍照留念。（圖／記者魏有德攝）

另外一名來自南京的高姓歌迷則指出，昨天下午刷微博看到要試營運，便馬上訂高鐵票，搭今天最早的班車過來。而她全身都穿著STAYREAL的服飾，可以說用行動力挺偶像。

就記者現場觀察，雖然是試營運，但扶瑞號在阿信的加持下，獲得極大關注度。由於排隊人數眾多，商場物業還一度派人前來注意現場情況；大批人潮也讓員工一早就相當忙碌，一份餐點大約要5到10分鐘出餐。

◼︎來份「澳洲雪花牛菠蘿包」 阿信上海輕食店「扶瑞號」曝光

◼︎影／阿信輕食店「扶瑞號」12日試營運 網友高呼「打卡走起」

▲扶瑞號現場排隊人潮。（圖／記者魏有德攝）