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獨／來份「澳洲雪花牛菠蘿包」　阿信上海輕食店「扶瑞號」曝光

▲▼五月天阿信扶瑞號上海門市。（圖／記者魏有德攝）

▲扶瑞號上海門市。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

五月天阿信拓展事業版圖，位在上海的早午餐店「扶瑞號」外傳今天開幕。《ETtoday新聞雲》記者一大早前往門市所在地，發現原本遮擋視線的施工木板都已經拆掉，員工在門口放上「設備調試，敬請期待」，著手調整設備。雖然是「設備調試」階段，但現場已經擺出菜單，最貴的兩款產品都是「澳洲雪花牛」當主要食材，其中最貴的「澳洲雪花牛菠蘿包」則42人民幣，大約台幣190元。

五月天日前結束「人生無限公司」巡迴演唱會後，阿信9日在微博上發文，拿著吐司自拍並問候歌迷「早睡為了早起，早起為了早餐。」。之後，他又標記共同主理STAYREAL的夥伴不二良，「抱歉了，我今天比你早起。早起晚起都必須扶瑞號。」

▲▼五月天阿信扶瑞號上海門市。（圖／記者魏有德攝）

▲店內商品模型。（圖／記者魏有德攝）

這時大家才知道，原來阿信是在為新副業早午餐店扶瑞號（FULLREAL）打廣告。只不過，阿信投資扶瑞號的消息可以說保密到家，事前僅在微博開設帳號，粉絲數不到萬人。而在消息曝光後，已經湧入許多網友詢問，是否到上海以外的地方開業。

這間鐵板輕食店位在上海萊福士廣場地下一樓，從地鐵一號線和二號線的人民廣場站出口，步行約一百公尺便可看到門市，店面位置極佳。由於該站是大型轉運站，因此也不怕沒有人潮光顧。

▲▼五月天阿信扶瑞號上海門市。（圖／記者魏有德攝）

▲澳洲雪花牛成為三明治和菠蘿包食材。（圖／記者魏有德攝）

雖然是「設備調試」階段，但記者在現場也看到扶瑞號的菜單，店內最貴的兩款產品都是「澳洲雪花牛」相關，其中「澳洲雪花牛吐司」一份38元人民幣，大約台幣170元；另一款「澳洲雪花牛菠蘿包」則賣42人民幣，大約台幣190元。

據了解，阿信和不二良主理的潮牌STAYREAL，年營業額約2億元，除此之外，阿信還開設StayReal Cafe，並與李宗盛在上海聯手打造「有練咖啡」，除咖啡外，也銷售牛肉麵、珍珠奶茶和鬆餅等台灣美食。由於五月天在兩岸有極高知名度，讓這些店成為五迷朝聖地點。

▲▼五月天阿信扶瑞號上海門市。（圖／記者魏有德攝）

▲店內仍在「調試階段」。（圖／記者魏有德攝）

▲▼五月天阿信扶瑞號上海門市。（圖／記者魏有德攝）

▲門市座位區並不多。（圖／記者魏有德攝）

▲▼五月天阿信扶瑞號上海門市。（圖／記者魏有德攝）

▲扶瑞號菜單。（圖／記者魏有德攝）

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五月天, 阿信, 扶瑞號, 上海, 特派現場

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