《聲林》Ella「講評、主持雙開」被推爆！　網求：直接當第2季導師

記者李湘文／綜合報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》來到第13集「民間怪物PK挑戰賽」，由前13強PK踢館高手，選出6人進入總決賽。本集導師陣容也比以往更豪華，一口氣邀來Ella、羅志祥和信，其中Ella雖然搞笑，但也給出許多中肯評論，被觀眾狂推「她超棒」、「希望下一屆來當導師」。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲Ella擔任《聲林之王》飛行導師被大推。（圖／ETtoday）

Ella作為資深演藝圈前輩，在第一位踢館高手余姿昀登場時，便一眼看出張若凡非常緊張，於是特地在比賽開始前提醒「這個舞台妳比她還熟」，讓對方穩住心神。之後贊薇以《你就不要想起我》出場PK時，Ella也猜到她有與歌詞類似的感情經歷，所以才在演唱時情感爆發，細膩看穿好幾位選手狀態。

▲Ella細心鼓勵張若凡。（圖／ETtoday）

節目後半段，林孟辰PK踢館高手艾文同學，由於2人的RAP表現都十分精彩，分別獲得2位導師投票，只剩下林宥嘉還沒決定，羅志祥便提議讓選手free style對決。然而，Ella卻跳出來極力否決，認為這樣不公平，堅持「要free style也得等所有導師都投完票」，但為了不讓氣氛變僵，又搞笑cue其他導師出來「唱歌free style」，最後在歡樂氣氛中順利說服羅志祥。

對於Ella的表現，不少網友都給予好評，在《ETtoday星光雲》臉書、YouTube、PTT等討論區都熱烈留言讚「Ella很會鼓勵欸」、「Ella真的說得很好」、「講評和主持拉回正軌都很厲害」、「超中肯」、「Ella真的很厲害，101很多女生也是她帶出明星氣質的」、「Ella下季來啦」、「希望下一屆能當固定導師」。

▲Ella當飛行導師講評的同時，也巧妙調節氣氛。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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