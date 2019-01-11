不滿別人盯著看？　陳致遠被控「抓衣領嗆聲」喊冤：小誤會而已！

記者李湘文、許逸群／台北報導

前職棒選手陳致遠在去年9月到清粥小菜店吃消夜，跟其他桌客人發生肢體衝突，被控告傷害。不過，他還沒到警局作筆錄，就因為對方撤告，確定不會被起訴，11日無奈喊冤：「真的是誤會一場！」澄清當時是朋友不小心撞到對方，自己只是上前勸架，誰料公親變事主，十分冤枉。

▲陳致遠去年9月跟老婆和朋友去吃飯，卻其他客人控訴發生衝突。（圖／資料照）

陳致遠經紀公司還原當天情況，其實是友人不小心撞到該名客人，當下就已經馬上道歉，但對方可能有點酒意、不願接受道歉，雙方便產生爭執，對方先推了他朋友的老婆，陳致遠才上前勸架，「當時是那個人說你運動員了不起啊！但是致遠哥並沒有嗆說自己是誰！他只是單純上前勸架排解誤會爭吵。」

經紀公司無奈表示，並沒有接收到任何訴訟通知，「致遠哥他目前也很莫名其妙，怎麼這麼久的事情，也是一場誤會，不知道突然怎麼會被報出來……這樣會造成大家對他的誤會！」公司解釋，認識陳致遠的人都知道，他一直以來都很客氣和禮貌，不是無理到被別人看一眼就起爭執的人，「純粹是跟一對夫妻朋友們去用餐，和對方有點小誤會而已，真的好冤枉。」

對此，陳致遠本人也表示：「我現在只想努力衝刺拼自己的事業，其餘的事情不想多想，最後謝謝大家的關心。」

▲陳致遠澄清當天只是勸架。（圖／翻攝自臉書／陳致遠&林秀琴的樂fun人生。。。）

指控陳致遠的該名客人先前向警方表示，他在去年9月某日的凌晨，到台北市復興南路某間清粥小菜店面用餐，遇到陳致遠，對方疑似不滿被盯著看，突然衝上前抓他衣領嗆：「你知道我是誰嗎？」但陳致遠的老婆林秀琴在一旁勸阻，衝突才沒擴大。

警方接獲報案後調閱監視器，確實看到雙方有肢體接觸、對峙畫面，準備傳喚陳致遠時，該名客人又突然撤告。檢方考量全案沒有明確的傷害事證，在11日處分不起訴陳致遠。